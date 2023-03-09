14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Millet İttifakı'nın adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin yazarı Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı. Gündemin en çok merak edilen HDP ziyareti sorusuna ise Kılıçdaroğlu net bir cevap verdi ve “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6'lı masadan cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından kısa bir süre sonra HDP eşbaşkanı Mithat Sancar, ı seçiminin ilk turda tamamlanabilmesi için "demokratik" bir gündem üzerinde anlaşmaya varması halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceklerini söyledi. Bu açıklamaların ardından ise Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği merak konusu oldu.
SİYASET
09 Mart 2023 - 15:38
Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretine hazırlanıyor!
Milli İttifak'ın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin yazarı Fikret Bila’nın kendisine yöneltiği soruları yanıtlarken HDP'ye gerçekleştireceği ziyaret ilgili de açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, HDP'de dahil olmak üzere tüm partileri ziyaret edeceğini söyledi.
SİYASET
09 Mart 2023 - 15:38