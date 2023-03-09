Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretine hazırlanıyor!













"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

'ÇALIŞMALARIMIZI ARA VERMEDEN DEVAM ETTİRECEĞİZ'

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Millet İttifakı'nın adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin yazarı Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı. Gündemin en çok merak edilen HDP ziyareti sorusuna ise Kılıçdaroğlu net bir cevap verdi ve “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6'lı masadan cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından kısa bir süre sonra HDP eşbaşkanı Mithat Sancar, ı seçiminin ilk turda tamamlanabilmesi için "demokratik" bir gündem üzerinde anlaşmaya varması halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceklerini söyledi. Bu açıklamaların ardından ise Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği merak konusu oldu.Gazeteci Fikret Bila'nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Tabii ki HDP'yi de ziyaret edeceğim. 85 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı olarak bütün partileri ziyaret etmem bir demokrasi geleneğidir. HDP ziyareti yanlış mı? Meclis'e bağlı HDP Genel Başkan Yardımcısı HDP'li milletvekilleri ile komisyonlarda çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmekten daha doğal bir şey yok. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışmanın ne olduğunu anladım ve yapmaya çalıştım. Bu yönde çalışmaya devam edeceğim."CHP lideri, ortak adaylık çalışmalarının kendilerine deprem bölgesini unutturmadığını belirterek, “Önceliğimiz deprem afeti. Önümüzdeki salı günü depremzedelerin sorunlarına nasıl çare bulunacağı ve nasıl çözüleceği ile ilgili projemizi kamuoyuna duyuracağız. İllerimiz ve delegelerimiz hala deprem bölgesinde. Hemşehrilerimizin sorunlarının çözümü için büyük çaba sarf ediyorlar. Bu çalışmalar ara vermeden devam ettirelecektir.