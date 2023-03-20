Milli İttifakının ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin eş genel başkanlık görevini yürüten Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın beklenen görüşmesi bugün gerçekleştirildi. CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerine yakın kurmaylarıyla beraber TBMM'ye geldi. HDP grubuna ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları olan Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından karşılandı. Liderler, Meclis grubunda bir toplantı başlatırken Saat 12.00'de başlayan görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.
SİYASET
20 Mart 2023 - 13:40
Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile HDP, Meclis'te bir araya geldi!
Bugün Milli İttifakı tarafından 14 Mayıs seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanlarına bir ziyerette bulundu. Kongredeki önemli oturum saat 12:00'de başladı.
SİYASET
20 Mart 2023 - 13:40