MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 11:48

Millet İttifakı'na Şahan Gökbakar'dan dalgalı sözler! ''Masa değil ganyan''

2023 genel seçimlerine az bir zaman kalmasının üzerine siyasette dalgalanmalar devam etmektedir. 6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı'na ise ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan kendi üslubuna yakışır eleştiri geldi. ''Masa değil ganyan'' ifadelerini kullanan Gökbakar'dan eleştiri yağmuru geldi.

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 11:48
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Millet İttifakı'na Şahan Gökbakar'dan dalgalı sözler! ''Masa değil ganyan''


Uzun yıllardır iktidar da yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oluşturulan 6'lı masa Millet İttifakı henüz bir aday çıkarmamaları üzerine konuşulmaya devam ediyor. Aday çıkaramayan 6'lı masanın bu durumu esprilere neden oldu. Sevilen isimlerden Şahan Gökbakar, olaylar ile dalga geçti.

Gökbakar, tiye aldı

Muhalefet partileri arasında yaşanan gerginlikler ve fikir ayrışmaları üzerine adaylarını belirleyememeleri üzerine altılı masa ile dalga geçilmeye başlandı. Ünlü komedyen bu duruma sessiz kalmayarak kendince altılı masaya hakkında esprilerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gökbakar, "Altılı yattı gibi... Masa değil yaaa... Ganyan Ganyaan." ifadelerini kullanması üzerine sonunda kahkaha atmayı unutmadı. 



Şahan Gökbakar paylaşımı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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