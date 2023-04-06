Millet İttifakı'nda ortak 14 Mayıs kararı: 4 Parti seçime CHP listesinden giriyor!

Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti aldıkları ortak karar ile birlikte 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP'nin listesinden gireceklerini bildirdiler.
4 PARTİ SEÇİMLERE CHP LİSTESİNDEN GİRECEK!
Dün, CHP ve İYİ Parti, aralarında Çorum, Van, Adıyaman ve Aksaray'ın da bulunduğu, oy verme potansiyeli düşük ve beşten az üyeli 10 eyalette ortak liste oluşturma kararı almıştı. Seçimler on eyaletin yedisinde CHP, üçünde İYİ Parti tarafından yapılacak.