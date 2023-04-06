SİYASET
06 Nisan 2023 - 13:59

Millet İttifakı'nda ortak 14 Mayıs kararı: 4 Parti seçime CHP listesinden giriyor!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken Millet İttifakı ön planda milletvekili aday listeleri konusundaki çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti.

SİYASET
06 Nisan 2023 - 13:59
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Millet İttifakı'nda ortak 14 Mayıs kararı: 4 Parti seçime CHP listesinden giriyor!


Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti aldıkları ortak karar ile birlikte 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP'nin listesinden gireceklerini bildirdiler.

4 PARTİ SEÇİMLERE CHP LİSTESİNDEN GİRECEK!

Millet İttifakı ortak listede kararını verdi

Siyasetin perde arkasından büyük önem taşıyan bir son dakika haberi paylaşıldı. Haberde, Milli İttifak'ın "ortak liste" kararı aldığı bildirildi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden seçimlere girmeye karar verdikleri duyuruldu.



Dün, CHP ve İYİ Parti, aralarında Çorum, Van, Adıyaman ve Aksaray'ın da bulunduğu, oy verme potansiyeli düşük ve beşten az üyeli 10 eyalette ortak liste oluşturma kararı almıştı. Seçimler on eyaletin yedisinde CHP, üçünde İYİ Parti tarafından yapılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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