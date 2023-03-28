SİYASET
28 Mart 2023 - 22:57

Millet İttifakı'nı eleştiri yağmuruna tutan İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, istifa etti!

İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili olarak görev verdiği Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ederek ayrıldı.

SİYASET
28 Mart 2023 - 22:57
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Millet İttifakı’nı eleştiri yağmuruna tutan İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, istifa etti!
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Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve basın toplantısında Millet İttifakı'nı eleştirisi yapmıştı. Ağıralioğlu, Habertük kanalının ana haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a bir mesaj göndererek yarın istifa edeceğini ve bu kararıyla ilgili de Meral Akşener ile görüşme yapacağını duyurdu.

İYİ Parti'nin "toplantı yok" açıklaması sonrasında Ağıralioğlu, bir son dakika duyurusu yaptı ve partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Ağıralioğlu'nun 29 Mart tarihli istifasının partiye gönderildiği söylendi.



İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, istifa etti

Millet İttifakı başkan adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için gündeme getirdiği "Adaylığının zorlanmasına karşıyız" açıklamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Yavuz Ağıralioğlu’nun bu konuşmalarından Meral Akşener'in haberi olmadığı kaydedildi.

İYİ PARTİ: GÖRÜŞME YAPILMAYACAK

Yavuz Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşerek partiden istifa edeceği bildirilince İYİ Partinin meclis sözcüsü görevinde olan Kürşad Zorlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “İstifa tek taraflı alınan bir prosedürdür. . Böyle bir düşüncenin, böyle bir tavrın tezahürüdür. Dolayısıyla Meral Akşener başkanımız ile bu kapsamda görüşme yapma fikri anlamını ve önemini yitirmiştir. Toplantı olmayacak” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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