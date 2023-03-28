Millet İttifakı’nı eleştiri yağmuruna tutan İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, istifa etti!

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve basın toplantısında Millet İttifakı'nı eleştirisi yapmıştı. Ağıralioğlu, Habertük kanalının ana haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a bir mesaj göndererek yarın istifa edeceğini ve bu kararıyla ilgili de Meral Akşener ile görüşme yapacağını duyurdu. İYİ Parti'nin "toplantı yok" açıklaması sonrasında Ağıralioğlu, bir son dakika duyurusu yaptı ve partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Ağıralioğlu'nun 29 Mart tarihli istifasının partiye gönderildiği söylendi.
Millet İttifakı başkan adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için gündeme getirdiği "Adaylığının zorlanmasına karşıyız" açıklamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Yavuz Ağıralioğlu’nun bu konuşmalarından Meral Akşener'in haberi olmadığı kaydedildi.