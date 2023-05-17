Millet İttifakı'nın 6 lideri CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor!







MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ CHP GENEL MERKEZDE TOPLANIYOR







CHP genel merkezi, 81 il teşkilatına bir yazı gönderdi ve cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için derhal yerinde inceleme başlatma talimatı verdi. 'Biz Buradayız!' başlıklı yazıda, tüm eyalet, ilçe ve büyükşehir liderlerinin kendi eyaletlerinde saha araştırması yapacağı açıklandı.Millet İttifakı çatısı altında yer alan 6 siyasi partinin liderleri bugün CHP genel merkezinde bir araya gelecekler.. Saat 15.00'te yapılacak toplantıda kampanya süreci ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.Kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına Ekrem İmamoğlu ile birlikte Canan Kaftancıoğlu'nun liderlik edeceği bildirildi. CHP'li Tuncay Özkan, konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “Ekrem Bey ve Mansur Bey seçim kampanyası yürüttüler. Canan Hanım İstanbul İl Başkanımız olarak kampanyanın içindedir." 14 Mayıs seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın muhalefeti terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlaması gündemde tutuldu. CHP kurmaylarına göre bu suçlamanın beklenen oyları alamaya da etkisi de oldu. CHP'nin Kurumsal İletişim ve İletişim Başkanı Tuncay Özkan, il mitinglerinin ise bu süreçte daha az sıklıkta yapılacağını ve güvenlik kaygısı olan seçmenlerle görüşüleceğini belirterek, "Kapı kapı dolaşıp gerçekleri paylaşacağız" dedi İlk turda %5,2 oy oranıyla yarışın kilit isimlerinden ATA İttifakı başkan adayı Sinan Ogan ile de bir görüşme planlanıyor.