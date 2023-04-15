SİYASET
15 Nisan 2023 - 14:30

Millet İttifakı'nın kabine bilgileri sızdı! Fatih Portakal tek tek açıkladı: Seçimi kazanırsa o isimler bakan olacak! Tepkiler çığ gibi büyüdü...

Ülkemizin gündeminde olan 14 Mayıs seçime az bir zaman kala ortalık karışırken siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinede görevlendireceği isimlere karşılık olarak Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açılan yayınlar üzerine bilgiler sızdırıldı.

SİYASET
15 Nisan 2023 - 14:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Millet İttifakı'nın kabine bilgileri sızdı! Fatih Portakal tek tek açıkladı: Seçimi kazanırsa o isimler bakan olacak! Tepkiler çığ gibi büyüdü...


Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak açıklanırken seçimin kazanılmasıyla beraber kabinde görev vermeyi düşündüğü isimler belli oldu. Sosyal medya üzerinden Portakal, Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri aday yapmak istiyor? sorusuna yanıt çok geçmeden geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BELLİ OLDU

Aile Bakanlığı'ndan sorumlu olan Selin Sayek Böke'nin düşünüldüğü fakat Dışişleri Bakanlığı için de aynı ismin konuşulduğunu belirten Portakal, Çalışma Bakanlığına Bülent Kuşoğlu yer aldığı iddiaları gündeme damgasını vurdu. Gelen bilgiler üzerinden İçişleri Bakanlığı Engin Özkoç olacağı tahminler arasında.



Millet ittifakı bakanlık kararları

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YENİ GÖREVİ

Bomba iddialar gündemde yer alırken Fatih Portakal, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşulurken kabine üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı farklı tutulacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını iki farklı bakan üzerinden yürütüleceği ise iddialar arasında yerini aldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ