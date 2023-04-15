Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak açıklanırken seçimin kazanılmasıyla beraber kabinde görev vermeyi düşündüğü isimler belli oldu. Sosyal medya üzerinden Portakal, Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri aday yapmak istiyor? sorusuna yanıt çok geçmeden geldi.
SİYASET
15 Nisan 2023 - 14:30
Millet İttifakı'nın kabine bilgileri sızdı! Fatih Portakal tek tek açıkladı: Seçimi kazanırsa o isimler bakan olacak! Tepkiler çığ gibi büyüdü...
Ülkemizin gündeminde olan 14 Mayıs seçime az bir zaman kala ortalık karışırken siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinede görevlendireceği isimlere karşılık olarak Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açılan yayınlar üzerine bilgiler sızdırıldı.
SİYASET
15 Nisan 2023 - 14:30