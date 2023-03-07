2 Mart'ta masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya tekrar geri dönüş için şart koştu ve İmamoğlu ve Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görmek istediğini söyledi. Akşener'in şartı diğer liderler tarafından kabul edildi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadan önce son bir toplantı gerçekleştirdi. 5 saat süren görüşmenin hemen ardından ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 liderden oluşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden yaptı.
GÜNDEM
07 Mart 2023 - 12:34
Millet İttifakı'nın ortak adayına AK Parti kanadından ilk yorum: 'En iyi hakem millettir!'
Millet İttifakı ortaklarının cumhurbaşkanı adayı kararı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bunun üzerine, AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Bülent Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlarken en iyi hakemin millet olduğunu söyledi.
GÜNDEM
07 Mart 2023 - 12:34