Millet İttifakı'nın ortak adayına AK Parti kanadından ilk yorum: 'En iyi hakem millettir!'













"BU SP İÇİN TARİHİ BİR ŞOK"

2 Mart'ta masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya tekrar geri dönüş için şart koştu ve İmamoğlu ve Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görmek istediğini söyledi. Akşener'in şartı diğer liderler tarafından kabul edildi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadan önce son bir toplantı gerçekleştirdi. 5 saat süren görüşmenin hemen ardından ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 liderden oluşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden yaptı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendisine hayırlı olmasını söyleyen Turan, "Ülke en iyi hakemdir" mesajını verdi. AKP'li Turan, paylaşımında ​​şunları söyledi: " Ancak CHP'nin ancak tek parti döneminde ve darbe dönemlerinde iktidara gelebilen adayının Milli Görüş'ün temsilcisi olduğu söylenen SP'de ilan edilmesi tarihi bir rezalettir. Sonuç ne olursa olsun bu durum onlara ömür boyu tokat yemelerine neden olacaktır!"