Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mayıs'ta cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak tanıttığı Deva Partisi lideri Ali Babacan ile ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu çiftinin evinin mutfağından video yayını paylaşan iki lider, "Şampiyonlar Ligi kadrosu" lakaplı ekonomi kadrosunun yakında açıklanacağını söyledi. Habertürk yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya ise, Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın bahsettiği isimlerin 6 Mayıs'ta Maltepe mitinginde açıklanacağını gazetesinin köşe yazısında dile getirdi. Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre, kimliği tespit edilen isimler cumartesi sabahı kahvaltıda buluşup fotoğraf çektirecek. Daha sonra liderler arasında Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu Maltepe'de yapılacak mitinge katılacak.
SİYASET
04 Mayıs 2023 - 20:48
Millet İttifakı'nın Şampiyonlar Ligi üyelerinin açıklanacağı yer basına sızdırıldı!Listede dikkat çeken isimler var!
Habertürk gazetesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya, gazetesinde yazdığı köşe yazısında Millet İttifakı’nın Şampiyonlar Ligi takımının" İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen Millet İttifakı mitinginde açıklanacağını kalem aldı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Babacan ile birlikte çektiği videosunda kadrosunun hazır olduğunu söylemişti.
SİYASET
04 Mayıs 2023 - 20:48