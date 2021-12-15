GÜNDEM
15 Aralık 2021 - 22:37
Güncelleme: 15 Aralık 2021 - 22:49

Milletler arası hukukun duayenlerinden Yücel Sayman kansere yenik düştü!

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele içerisinde olan milletler arası hukukun duayenlerinden Prof. Dr. Yücel Sayman, kansere yenik düştü. Peki Yücel Sayman kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

GÜNDEM
15 Aralık 2021 - 22:37
Güncelleme: 15 Aralık 2021 - 22:49
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Milletler arası hukukun duayenlerinden Yücel Sayman kansere yenik düştü!
Bir dönem İstanbul Barosu'nda başkanlık görevi yürüten milletler arası hukukun duayen hocalarından Prof. Dr. Yücel Sayman, hayatını kaybetti. Prof. Dr. Sayman 82 yaşındaydı.








1996-2002 arasında İstanbul Baro'nun başkanı olan 1939 Konya doğumlu Prof. Dr. Yücel Sayman 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı.

1978 yılında doçent olan Sayman, yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevine getirildi ve Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yaptı. 

Prof. Dr. Yücel Sayman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

 
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