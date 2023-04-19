SİYASET
19 Nisan 2023 - 14:17

Milletvekili adayı olan 16 bakan istifa edecek mi? YSK, o başvuruya ret yanıtı verdi!

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ile birlikte 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için geri sayım başlatılırken YSK, muhalefet kanadından milletvekili adayı olarak gösterilmiş olan kabine üyelerine yaptığı itirazları kararını verdi. Alınan kararda vekil adayı olan bakanların istifa etmesine gerek olmadığı belirtildi.

SİYASET
19 Nisan 2023 - 14:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milletvekili adayı olan 16 bakan istifa edecek mi? YSK, o başvuruya ret yanıtı verdi!


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde muhalefetin bakanlara yönelik istifa taleplerini, istifa etmediklerinden dolayı aday olamayacakları hakkında yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti.

İstifa etmesi gereken yetkililer arasında yer almadığı belirtilen yazıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 16 bakanın AK Parti listesinden cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yapılmıştı. YSK tarafından alınan kararda ise, kabine bakanlarının farklı atama prosedürleri olduğu ve mecliste yemin ettikleri için memur sayılamayacağı vurgulandı.

"BAKANLAR, KAMU GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR"



Bakanların milletvekili aday listesine alınmasının ardından Yüksek Seçim Komisyonu'na bir dizi başvuru yapıldı. Bakanların sadece kamu görevi var diye göreve aday olmaları konusunun doğru olmadığı için istifa etmelerinin gerekli olduğu vurgulanmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ