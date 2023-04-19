Milletvekili adayı olan 16 bakan istifa edecek mi? YSK, o başvuruya ret yanıtı verdi!







"BAKANLAR, KAMU GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR"







Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde muhalefetin bakanlara yönelik istifa taleplerini, istifa etmediklerinden dolayı aday olamayacakları hakkında yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti. İstifa etmesi gereken yetkililer arasında yer almadığı belirtilen yazıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 16 bakanın AK Parti listesinden cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yapılmıştı. YSK tarafından alınan kararda ise, kabine bakanlarının farklı atama prosedürleri olduğu ve mecliste yemin ettikleri için memur sayılamayacağı vurgulandı.Bakanların milletvekili aday listesine alınmasının ardından Yüksek Seçim Komisyonu'na bir dizi başvuru yapıldı. Bakanların sadece kamu görevi var diye göreve aday olmaları konusunun doğru olmadığı için istifa etmelerinin gerekli olduğu vurgulanmıştı.