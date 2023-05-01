Milletvekili adayı olmuştu! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden kötü haber!







AYRILIK İDDİALARINA YANIT GELDİ







Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 1996 yılında evlenerek mutlu bir evlilik sürdürmeye başlamıştı. Ancak son zamanlarda çift arasında sorunlar olduğu ve boşanma kararı aldıkları iddiaları ortaya atıldı. Günaydın yazarı Sonat Bahar'ın haberine göre, Arzum Onan aylardır eşinden boşanmak için uğraşıyor ve hatta evlerini ayırmışlar. Haberde ayrıca çiftin bir çocukları olduğu da belirtildi.Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan ünlü çift Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Arzum Onan'ın yakın çevresine psikolojik şiddet gördüğü söylentileri dolaşırken, boşanma davası açtığı da iddia edildi. Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e taşınan Arzum Onan'ın bu iddialara ilişkin sessiz kalmayarak eşinin fotoğrafını paylaşarak, "30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla hak etmez" ifadelerini kullandı. Arzum Onan, ilişkilerinde yaşadıkları yorgunluğun asla birbirlerine olan sevgi ve saygılarını etkilemeyeceğini belirtti.