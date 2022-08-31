YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:23

Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a Ziyaret - Gaziantep

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:23
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Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a Ziyaret - Gaziantep


AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu


AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Araban ziyaretinde ilk önce AK Parti Araban ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe başkanlığında Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve partililerle bir araya toplanan Milletvekili Erdoğan partililerle bir müddet sohbet etti. Milletvekili Erdoğan bundan sonra ise Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Kızılkaya'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Erdoğan yeni kaymakama görevinde başarı diledi. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Araban İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden Erdoğan hastane yetkililerinden bilgiler alıp tedavi gören hastaları ziyaret etti. İlçede temaslarını sürdüren Erdoğan Fakılı, Kırsal Mahallesindeki Dağdeviren ailesi ve Çiftekoz kırsal Mahallesindeki Oğuz ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu.




Milletvekili Erdoğan çiftçi ve vatandaşlarla da görüştükten ilçeden ayrıldı.

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Haber Editörü
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