AKP listelerinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan HÜDA-Par'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak olan yemin töreniyle ilgili metni okuyacaklarını söyledi ve herhangi nokta veya virgül eksik bırakmayacaklarını ifade etti. HÜDA-Par başkanı Yapıcıoğlu, TBMM'ye gelerek burada kaydını yaptırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak yemin töreni ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçları hakkında değerlendirmelerini anlatan Yapıcıoğlu, , “Bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Parti, siyasi görüş fark etmeksizin elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyorum. Umarım bundan sonra da siyasi nezaket göstermeye çalışırız." dedi.
SİYASET
30 Mayıs 2023 - 20:04
Milletvekili yeminine karşı olduğu iddia edilmişti! HÜDA-Par lideri: 'Şov yapmaya gelmedik'
HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'deki yemin töreniyle ilgili kasıtlı spekülasyon yapıldığını öne sürerek şunları söyledi: "Yemin metnini okuyacağız ve parlamentodaki görevimizi yapacağız. şov yapmaya gelmedik"
SİYASET
30 Mayıs 2023 - 20:04