SİYASET
30 Mayıs 2023 - 20:04

Milletvekili yeminine karşı olduğu iddia edilmişti! HÜDA-Par lideri: 'Şov yapmaya gelmedik'

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'deki yemin töreniyle ilgili kasıtlı spekülasyon yapıldığını öne sürerek şunları söyledi: "Yemin metnini okuyacağız ve parlamentodaki görevimizi yapacağız. şov yapmaya gelmedik"

SİYASET
30 Mayıs 2023 - 20:04
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Milletvekili yeminine karşı olduğu iddia edilmişti! HÜDA-Par lideri: 'Şov yapmaya gelmedik'


AKP listelerinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan HÜDA-Par'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak olan yemin töreniyle ilgili metni okuyacaklarını söyledi ve herhangi nokta veya virgül eksik bırakmayacaklarını ifade etti.

HÜDA-Par başkanı Yapıcıoğlu, TBMM'ye gelerek burada kaydını yaptırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, TBMM'de yapılacak yemin töreni ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçları hakkında değerlendirmelerini anlatan Yapıcıoğlu, , “Bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Parti, siyasi görüş fark etmeksizin elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyorum. Umarım bundan sonra da siyasi nezaket göstermeye çalışırız." dedi.



Milletvekili yeminine karşı olduğu iddia edilmişti! HÜDA-Par lideri 'Şov yapmaya gelmedik'

"YEMİN EDECEK MİSİNİZ?" SORUSU

Meclis'te yapılacak yemin töreniyle ilgili bir soruya Yapıcıoğlu, "Tabii okuyacağız. Nokta, virgül unutmadan hemde. Belkide konuşulması istenmemiş olan gündemler için kasıtlı olarak gündeme getirildi." şeklinde bir yanıt verdi.

Manipülasyonun kampanyayı başarıya ulaştırmak için yapıldığını öne süren Yapıcıoğlu, “Seçim bitti. Ciddi bir düşmanlık değilse, o zaman vazgeçerler. Böyle bir şey asla gündemde olmadı, "yemin etmeyeceğiz" gibi bir şey de söylemedik. Yemin edeceğiz, mecliste görevimizi yapmaya geleceğiz. Buraya oynamak için gelmedik dedi." diye konuştu.

Hizbullah'la ilgili soru sorulduğunda Zekeriya Yapıcıoğlu, “Çok kasıtlı bir şeydi. Yüz binlerce kez söyledik, yok. İnşallah bundan sonra karalama kampanyası sona erer. Sanığın avukatlığını yapmak... Ama savunma hakkının savunulanla sınırını belirlemek ayrı bir konu" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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