Milletvekilliği'ne soyunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, istifasını verdi!







MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLABİLMEK ADINA GÖREVİNİ BIRAKTI





"SÜREÇLERİ LAYIKIYLA YÜRÜTTÜM"







"HATAY'DAN ÇIKACAĞIM"

Deprem felaketinin en çok yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Hatay'da Vali olarak görevde bulunan Rahmi Doğan, istifasını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Rahmi Doğan, istifa açıklamasında Sivas'tan "aday" olmak için ayrıldığını duyurdu. Vali Doğan'ın açıklamaları şu şekildeydi:Statü büyüklerimin izniyle 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'ın "aday adayı" olmak üzere 5 yıldır sürdürdüğüm Hatay Valiliği görevinden ayrılıyorum. Hatay'da bulunduğum süre boyunca Hatay'a ve Hatay halkına hizmet için çok çalıştım. Elimden geldiğince ve elimden geldiğince ülkemiz için hayırlı işler yapmaya çalıştım. Hatay halkım bu sürecin en büyük tanıklarıdır.Görev sürem esnasında; İdlib'de sel, orman yangını, pandemi, çatışma gibi birçok zor olaya tanık oldum ve bu prosedürleri doğru bir şekilde takip ettim. Sonunda yaşadığımız deprem kalbimde tarifsiz derin yaralar bıraktı. Sizin gibi ben de bu felaketi eşimle birlikte yaşadım. Defalarca hizmet ettiğim değerli arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve hemşerilerimi kaybettim. Bu derin üzüntüyü ve hüznü hayatım boyunca unutmayacağım. Ölen hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Belki de onların yeri cennettir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Bugünden itibaren Hatay'dan ayrılıyorum. Ama kalbim ve ruhum her zaman seninle olacak. Milletvekili olursam, Hatay'ın "On İkinci Milletvekili" olma duygusuyla Hatay halkı için çalışacağımdan ve şehrin yeniden imarına yardım edeceğimden hiç şüpheniz olmasın."