Milletvekilliği'ne soyunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, istifasını verdi!

Deprem felaketinin en çok yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Hatay'da Vali olarak görevde bulunan Rahmi Doğan, istifasını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Rahmi Doğan, istifa açıklamasında Sivas'tan "aday" olmak için ayrıldığını duyurdu. Vali Doğan'ın açıklamaları şu şekildeydi:
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLABİLMEK ADINA GÖREVİNİ BIRAKTI
"SÜREÇLERİ LAYIKIYLA YÜRÜTTÜM"
Görev sürem esnasında; İdlib'de sel, orman yangını, pandemi, çatışma gibi birçok zor olaya tanık oldum ve bu prosedürleri doğru bir şekilde takip ettim. Sonunda yaşadığımız deprem kalbimde tarifsiz derin yaralar bıraktı. Sizin gibi ben de bu felaketi eşimle birlikte yaşadım. Defalarca hizmet ettiğim değerli arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve hemşerilerimi kaybettim. Bu derin üzüntüyü ve hüznü hayatım boyunca unutmayacağım. Ölen hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Belki de onların yeri cennettir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.