MAGAZİN
14 Eylül 2022 - 11:21

Milli Atlet Nagihan Karadere klipte oynadı

Milli Atlet Nagihan Karadere, genç popçu Mehmet Can'ın üçüncü teklisi olarak yayınlayacağı ‘Nefesimiz Kesilir' adlı klibinde dizilerde oynadı.

MAGAZİN
14 Eylül 2022 - 11:21
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Milli Atlet Nagihan Karadere klipte oynadı


Beykoz Kundura platosunda Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen Mehmet Can'ın üçüncü teklisi ‘Nefesimiz Kesilir' adlı şarkı yılın hitlerinden olmaya aday olurken, sözü ve müziği Mehmet Can'a, aranjesi Emre Çalışkan'a ait. Reggaeton türünde ekim başı gibi tüm dijital marketlerde yerini alacak olan şarkının klibinde Milli Atlet Nagihan Karadere de dizilerde oynadı.

Üçüncü teklisini çıkartan Mehmet Can, “Yaklaşık 2 yıldır profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. Önceden büyük çalışmalarım olmuştu. Şimdi bu üçüncü çalışmam, şarkımın adı ‘Nefesim Kesilir'. Erkan Nas'ın yönetmenliğinde Beykoz Kundura fabrikasında çekiyoruz. Yanımızda Nagihan Karadere ile çok harika bir klip ortaya çıkacak. Müzikseverler bunu mutlaka beklemeli, çok kısa zamanda iyi bir şey ortaya çıkacak. ‘Nefesim Kesilir' adlı eserim en kısa zamanda tüm dijital marketlerde olacak” dedi.



Milli Atlet Nagihan Karadere ise, “Mehmet Can benim arkadaşım, dostum ve oldukça başarılı ve yetenekli. Kendisi çok çalışkan ve titiz. Bu projede olmaktan bir hayli mutluluk ve gurur duyuyorum. Kendisi gerçekten bana çok iyi bir teklifle geldi. Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi. ‘Nefesim Kesilir' gerçekten nefes kesen bir çalışma oldu. Böyle iyi bir projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman yanındayım ve heyecanla sonucu bekliyorum. Başka proje teklifleri var açıkçası, dizi ve film teklifleri var. Film benim için daha önde, dizi benim için ikinci planda. Çünkü dizi daha yorucu ve stresli diyebilirim. Yakın zamanda bir film olacak ancak öncelikle ilk tercihimi Mehmet Can'dan yana kullanmak istedim. Çünkü hem çok eğlenceli hem alışılmışın dışında sıra dışı şarkısı çok ses getirecek. Umarım yolu açık olur, kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gülşah Kahveci - Furkan Duman

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Haber Editörü
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