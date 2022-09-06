EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 14:00

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy: 'İnşallah bu yıl maskesiz, güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, “İnşallah bu yıl maskesiz, rahat nefes alarak, harika bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz” dedi.

EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 14:00
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy: 'İnşallah bu yıl maskesiz, güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz'


Yalova'ya bir dizi etkinlik amacıyla gelen Bakan Yardımcısı Şensoy, kentte ilk sırada 19 Temmuz İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerin talep ve sıkıntılarını dinleyen Şensoy, okulları gezerek istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Şensoy, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını altını çizen Şensoy, “İnşallah bu yıl maskesiz, rahat nefes alarak, harika bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz. Geçen sene eğitim öğretim süreci bu anlamda biraz sıkıntılı başlamıştı ancak an itibariyle rahatız. O nedenle sizlere geçen seneki emeklerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz. Bu sene daha harika bir eğitim ve öğretim dönemi geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.



Uyum haftasını nedeniyle okula gelen öğrencileri de ziyaret eden Şensoy, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve şube müdürleri ile Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'ne geçti.

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