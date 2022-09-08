EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 13:10

Milli Eğitim Bakanı Özer eğitim fakültelerinin dekanları ile bir araya geldi

Eğitim fakültelerinin dekanları ile bir araya toplanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusu ile ilgili olarak, “Aslında nihai amacımız, eğitim sistemimizdeki öğretmenlerin mümkün oldukça büyük bir oranda yüksek lisans ve doktora yapmasını sağlamak” dedi.

EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 13:10
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Milli Eğitim Bakanı Özer eğitim fakültelerinin dekanları ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen 'Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi' toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görevli olan eğitim fakültelerinin dekanlarıyla bir araya toplanan Bakan Özer, toplantının önemine dikkati çekti. Mesleki eğitimde atılan adımlara vurgu yapan Özer, “Biz mesleki eğitimde son zamanlardaki atmış olduğumuz adımlar ve iyileştirmelerden öğrendiğimiz şey şu; mesleki eğitimle ilgili ülkedeki tüm müktesebatını eğitim süreçlerine dahil ettiğimiz zaman mesleki eğitim bambaşka bir yere gidiyor. İşte biz sektörün tüm temsilcileriyle mesleki eğitimde nasıl müfredatın güncellenmesinden öğrencilerin iş başındaki beceri eğitimlerine öğretmenlerimin en mühim ihtiyaçlarından olan işbaşı ve mesleki eğitimlerine kadar tüm alanlarda iş birliği yaptığımız zaman mesleki eğitim Türkiye'de çok farklı noktaya gitmeye başladı. Başarılı öğrencileri seçmeye başladı, başarı hikayeleri artmaya başladı” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye'de okul temelli mesleki gelişim programlarını dekanlarımız ile planlamamız lazım”

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin arttırıldığına dikkati çeken Bakan Özer, “2021 yılında bütçe 8,9 milyondu. Bu seneki bütçe ise 292 milyon. Ama problemimiz şu; okullara diyoruz ‘Belirleyin, neyi istiyorsanız biz vereceğiz'. Okullar da ‘Gerçekten mi?' diyor ve bütçeyi kullanamıyor. Sadece Ankara'da mesafe aldık. Normalde tüm Türkiye'de okul temelli mesleki gelişim programlarını dekanlarımız ile planlamamız lazım. Bütçeleri de öğretmenlerimizin aktif ve kişisel gelişimlerini, verimli bir şekilde sahaya aktarmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Bu aslında sessiz bir devrim”

Bakanlığın sorunları çözmek için somut adımlar attığını kaydeden Özer, bu yıl ilk defa bütçelerin tüm okullara doğrudan transfer edildiğini de hatırlattı. Temizlik, kırtasiye, küçük onarım, laboratuvar ve donatım malzemeleri için İstanbul'a 1 milyar lira, tüm Türkiye'deki okullara toplam 3,1 milyar lira bütçe gönderdiklerini ifade eden Bakan Özer, "Bugün itibarıyla okullar 1 milyar lirayı kullanabildi. 2,1 milyar lira okulların hesabında duruyor. Bu, aslında sessiz bir devrim. Okulu ayağa kaldırmayla ilgili, dimdik tutmayla ilgili oldukça önemli bir adım. Çünkü biz okulun iklimini sağlıklı bir zemine kavuşturamadığımız müddetçe Milli Eğitim Bakanlığı olarak hangi politikayı ürettiğimizin hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.

“Amacımız, eğitim sistemimizdeki öğretmenlerin mümkün oldukça büyük bir oranda yüksek lisans ve doktora yapmasını sağlamak”

14 Şubat tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu ile adaylığı kaldırılan öğretmenin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi bir mekanizmaya dahil olduğunu anlatan Özer, uygulamada kota olmadığını dile getirdi. Başarılı olan herkesin kendisi ile rekabet ettiğini belirten Bakan Özer, "Kişinin kendisi ile rekabet edebildiği, gelişimini desteklediği bir mekanizmayı inşa ettik ve bunu biz tüm öğretmenlerin özlük hakkını iyileştirmekle ilgili bir düzenleme olarak yaptık. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu da eğitimlerini tamamladı. Biz öğretmenlerin yeterliliklerini ölçmek için bir sınav yapmıyoruz. Tam tersine, almış oldukları eğitimi değerlendiren bir ölçme değerlendirme mekanizması inşa ettik. Aslında nihai amacımız, eğitim sistemimizdeki öğretmenlerin mümkün oldukça büyük bir oranda yüksek lisans ve doktora yapmasını sağlamak" dedi.

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