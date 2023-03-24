Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in önderliğinde 45.000 öğretmen alımına ilişkin atama takvim ve branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı. Bu atama süreci, son 20 yılın en büyük öğretmen atamasına işaret ediyor.
EĞİTİM
24 Mart 2023 - 10:26
Milli Eğitim Bakanı Özer müjdeyi verdi... Binlerce mezun bunu bekliyordu! MEB 45 bin öğretmen atama tarihi belli oldu...
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in önderliğinde 45.000 öğretmen alımına ilişkin atama takvim ve branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı. Bu atama süreci, son 20 yılın en büyük öğretmen atamasına işaret ediyor.
EĞİTİM
24 Mart 2023 - 10:26