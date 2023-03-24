EĞİTİM
24 Mart 2023 - 10:26

Milli Eğitim Bakanı Özer müjdeyi verdi... Binlerce mezun bunu bekliyordu! MEB 45 bin öğretmen atama tarihi belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in önderliğinde 45.000 öğretmen alımına ilişkin atama takvim ve branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı. Bu atama süreci, son 20 yılın en büyük öğretmen atamasına işaret ediyor.

EĞİTİM
24 Mart 2023 - 10:26
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Milli Eğitim Bakanı Özer müjdeyi verdi... Binlerce mezun bunu bekliyordu! MEB 45 bin öğretmen atama tarihi belli oldu...


Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in önderliğinde 45.000 öğretmen alımına ilişkin atama takvim ve branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı. Bu atama süreci, son 20 yılın en büyük öğretmen atamasına işaret ediyor.

Başvuru ve Sözlü Sınav Süreci

Öğretmen atamaları için ön başvurular 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kabul edilecek. Adayların sözlü sınava girecekleri sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek ve sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavların sonuçları ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adayları atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmenlerin 1 Eylül tarihinden itibaren kendi okullarında göreve başlamaları bekleniyor.



öğretmen ataması

Kontenjanların Dağılımı

45.000 yeni öğretmen ataması için kontenjanlar dağıtılırken toplam 103 alan dikkate alındı. Bakan Özer, atama yapılacak alanlar için başvurularda 50 taban puanın esas alınacağını belirtti. 45.000 atamada en fazla kontenjan aşağıdaki 5 alana ayrıldı. bu 5 alan aşağıdaki gibidir;

Sınıf öğretmenliği (7.878)

Rehberlik (3,604)

Okul öncesi öğretmenliği (3.269)

İlköğretim matematiği (2.656)

Din kültürü ve ahlak bilgisi (2.604)

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EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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