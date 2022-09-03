KAMU PERSONELİ
03 Eylül 2022 - 19:42

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar

MEB personel alacağını duyurdu! Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 969 memur alımı olacağını duyurdu. Peki hangi görevler için personel alımı yapılacak? İşte ayrıntılar...

KAMU PERSONELİ
03 Eylül 2022 - 19:42
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar
MEB personel alımı yapacağını duyurduktan sonra memur olmayı isteyen binlerce kişi araştırmaya başladı. Memur olmanın hayalini kuran adaylar nasıl başvuru yapacağı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

Milli Eğitim Bakanı alım yapacağı kadroları ve kontenjanları belirledi. Belirli şartları sağlaması gereken adaylar şartların ne olduğunu sorgulamaya başladı. KPSS puanı 50 üstü olması gerekecek. Alım yapılacak olan bölümler ise açıklandı. İşte belirlenen branşlar ve iş bölümleri...

Belirlenen şartlar;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Atama yapılacak ilgili öğretmenlik alanına uygun olmak

-Öğretmenliğe esas programlar hariç tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon almış olmak

-KPSS sınavından en az 50 ve üzerinde puan almış olmak

19 Bin 969 memur alım kadroları nelerdir?

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar başvuruda bulunabilecekler. 19 bin 969 kişi memur olarak atanacak. İşte alım yapılacak bölümler...

Okul Öncesi Öğretmenliği 7503 Kişi

Sınıf Öğretmenliği 2223 Kişi

Özel Eğitim Öğretmenliği 1250 Kişi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği 1218 Kişi

İlköğretim Öğretmenliği 1004 Kişi

Matematik Öğretmenliği 714 Kişi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 616 Kişi

Türkçe Öğretmenliği 552 Kişi

Fen Bilimleri Öğretmenliği 480 Kişi

Rehberlik Öğretmenliği 467 Kişi

İngilizce Öğretmenliği 450 Kişi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 351 Kişi

Tarih Öğretmenliği 345 Kişi

Fizik Öğretmenliği 306 Kişi

Beden Eğitimi Öğretmenliği 288 Kişi

Kimya / Kimya Teknolojisi Öğretmenliği 232 Kişi

Coğrafya Öğretmenliği 202 Kişi

Arapça Öğretmenliği 193 Kişi

Felsefe Öğretmenliği 177 Kişi

Almanca Öğretmenliği 175 Kişi

Biyoloji Öğretmenliği 174 Kişi

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği 165 Kişi

Görsel Sanatlar Öğretmenliği 157 Kişi

Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 112 Kişi

Müzik Öğretmenliği 112 Kişi

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği 87 Kişi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik Öğretmenliği 55 Kişi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 52 Kişi

Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği 21 Kişi

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği Öğretmenliği 19 Kişi

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor Öğretmenliği 18 Kişi

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Öğretmenliği 14 Kişi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 13 Kişi

Sağlık / Sağlık Hizmetleri Öğretmenliği 12 Kişi

Adalet Öğretmenliği 11 Kişi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 10 Kişi

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmenliği 9 Kişi

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmenliği 9 Kişi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği 8 Kişi

El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları Öğretmenliği 7 Kişi

Metal Teknolojisi Öğretmenliği 6 Kişi

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik Öğretmenliği 6 Kişi

Gıda Teknolojisi Öğretmenliği 5 Kişi

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı Öğretmenliği 5 Kişi

Laboratuvar Hizmetleri Öğretmenliği 5 Kişi

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj Öğretmenliği 5 Kişi

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp Öğretmenliği 4 Kişi

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmenliği 4 Kişi

Fransızca Öğretmenliği 3 Kişi

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler Öğretmenliği 3 Kişi

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmenliği 3 Kişi

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 3 Kişi

Grafik ve Fotoğraf / Grafik Öğretmenliği 2 Kişi

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro Öğretmenliği 2 Kişi

Matbaa / Matbaa Teknolojisi Öğretmenliği 2 Kişi

Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2 Kişi

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe – Kurmançi) Öğretmenliği Kişi2

Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği 1 Kişi

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği 1 Kişi

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğretmenliği 1 Kişi

Denizcilik / Gemi Elektroniği Öğretmenliği 1 Kişi

Denizcilik / Gemi Makineleri Öğretmenliği 1 Kişi

Denizcilik / Gemi Yönetimi Öğretmenliği 1 Kişi

El Sanatları Teknolojisi/Nakış Öğretmenliği 1 Kişi

Gazetecilik Öğretmenliği 1 Kişi

Geleneksel Türk Sanatları Öğretmenliği 1 Kişi

Gemi Yapımı / Gemi Donatım Öğretmenliği 1 Kişi

Gemi Yapımı / Gemi İnşa Öğretmenliği 1 Kişi

Gemi Yapımı / Yat İnşa Öğretmenliği 1 Kişi

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmenliği 1 Kişi

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf Öğretmenliği 1 Kişi

Harita-Tapu-Kadastro / Tapu Öğretmenliği 1 Kişi

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği Öğretmenliği 1 Kişi

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon Öğretmenliği 1 Kişi

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım Öğretmenliği 1kişi

İspanyolca Öğretmenliği 1 Kişi

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmenliği 1 Kişi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat Öğretmenliği 1 Kişi

Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi

Maden Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model Öğretmenliği 1 Kişi

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı Öğretmenliği 1 Kişi

Plastik Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi

Psikoloji Öğretmenliği 1 Kişi

Radyo-Televizyon Öğretmenliği 1 Kişi

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Öğretmenliği 1 Kişi

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat Öğretmenliği 1 Kişi

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği 1 Kişi

Rusça Öğretmenliği 1 Kişi

Sanat Tarihi Öğretmenliği 1 Kişi

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon Öğretmenliği 1 Kişi

Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar Öğretmenliği 1 Kişi

Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi

Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri Öğretmenliği 1 Kişi

Tekstil Teknolojisi / Tekstil Öğretmenliği 1 Kişi

Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye Öğretmenliği 1 Kişi

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık Öğretmenliği 1 Kişi

Yaşayan Diller Ve Lehçeler (Kürtçe – Zazaki) Öğretmenliği 1 Kişi

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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