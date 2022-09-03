Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar

MEB personel alımı yapacağını duyurduktan sonra memur olmayı isteyen binlerce kişi araştırmaya başladı. Memur olmanın hayalini kuran adaylar nasıl başvuru yapacağı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

Milli Eğitim Bakanı alım yapacağı kadroları ve kontenjanları belirledi. Belirli şartları sağlaması gereken adaylar şartların ne olduğunu sorgulamaya başladı. KPSS puanı 50 üstü olması gerekecek. Alım yapılacak olan bölümler ise açıklandı. İşte belirlenen branşlar ve iş bölümleri... Belirlenen şartlar; -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak -Atama yapılacak ilgili öğretmenlik alanına uygun olmak -Öğretmenliğe esas programlar hariç tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon almış olmak -KPSS sınavından en az 50 ve üzerinde puan almış olmak 19 Bin 969 memur alım kadroları nelerdir? Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar başvuruda bulunabilecekler. 19 bin 969 kişi memur olarak atanacak. İşte alım yapılacak bölümler... Okul Öncesi Öğretmenliği 7503 Kişi Sınıf Öğretmenliği 2223 Kişi Özel Eğitim Öğretmenliği 1250 Kişi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği 1218 Kişi İlköğretim Öğretmenliği 1004 Kişi Matematik Öğretmenliği 714 Kişi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 616 Kişi Türkçe Öğretmenliği 552 Kişi Fen Bilimleri Öğretmenliği 480 Kişi Rehberlik Öğretmenliği 467 Kişi İngilizce Öğretmenliği 450 Kişi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 351 Kişi Tarih Öğretmenliği 345 Kişi Fizik Öğretmenliği 306 Kişi Beden Eğitimi Öğretmenliği 288 Kişi Kimya / Kimya Teknolojisi Öğretmenliği 232 Kişi Coğrafya Öğretmenliği 202 Kişi Arapça Öğretmenliği 193 Kişi Felsefe Öğretmenliği 177 Kişi Almanca Öğretmenliği 175 Kişi Biyoloji Öğretmenliği 174 Kişi İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği 165 Kişi Görsel Sanatlar Öğretmenliği 157 Kişi Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 112 Kişi Müzik Öğretmenliği 112 Kişi Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği 87 Kişi Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik Öğretmenliği 55 Kişi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 52 Kişi Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği 21 Kişi Uçak Bakım / Uçak Elektroniği Öğretmenliği 19 Kişi Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor Öğretmenliği 18 Kişi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Öğretmenliği 14 Kişi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 13 Kişi Sağlık / Sağlık Hizmetleri Öğretmenliği 12 Kişi Adalet Öğretmenliği 11 Kişi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 10 Kişi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmenliği 9 Kişi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmenliği 9 Kişi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği 8 Kişi El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları Öğretmenliği 7 Kişi Metal Teknolojisi Öğretmenliği 6 Kişi Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik Öğretmenliği 6 Kişi Gıda Teknolojisi Öğretmenliği 5 Kişi Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı Öğretmenliği 5 Kişi Laboratuvar Hizmetleri Öğretmenliği 5 Kişi Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj Öğretmenliği 5 Kişi Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp Öğretmenliği 4 Kişi Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmenliği 4 Kişi Fransızca Öğretmenliği 3 Kişi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler Öğretmenliği 3 Kişi Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmenliği 3 Kişi Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 3 Kişi Grafik ve Fotoğraf / Grafik Öğretmenliği 2 Kişi Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro Öğretmenliği 2 Kişi Matbaa / Matbaa Teknolojisi Öğretmenliği 2 Kişi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2 Kişi Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe – Kurmançi) Öğretmenliği Kişi2 Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği 1 Kişi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği 1 Kişi Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğretmenliği 1 Kişi Denizcilik / Gemi Elektroniği Öğretmenliği 1 Kişi Denizcilik / Gemi Makineleri Öğretmenliği 1 Kişi Denizcilik / Gemi Yönetimi Öğretmenliği 1 Kişi El Sanatları Teknolojisi/Nakış Öğretmenliği 1 Kişi Gazetecilik Öğretmenliği 1 Kişi Geleneksel Türk Sanatları Öğretmenliği 1 Kişi Gemi Yapımı / Gemi Donatım Öğretmenliği 1 Kişi Gemi Yapımı / Gemi İnşa Öğretmenliği 1 Kişi Gemi Yapımı / Yat İnşa Öğretmenliği 1 Kişi Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmenliği 1 Kişi Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf Öğretmenliği 1 Kişi Harita-Tapu-Kadastro / Tapu Öğretmenliği 1 Kişi Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği Öğretmenliği 1 Kişi İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon Öğretmenliği 1 Kişi İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım Öğretmenliği 1kişi İspanyolca Öğretmenliği 1 Kişi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmenliği 1 Kişi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat Öğretmenliği 1 Kişi Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi Maden Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model Öğretmenliği 1 Kişi Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı Öğretmenliği 1 Kişi Plastik Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi Psikoloji Öğretmenliği 1 Kişi Radyo-Televizyon Öğretmenliği 1 Kişi Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Öğretmenliği 1 Kişi Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat Öğretmenliği 1 Kişi Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği 1 Kişi Rusça Öğretmenliği 1 Kişi Sanat Tarihi Öğretmenliği 1 Kişi Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon Öğretmenliği 1 Kişi Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar Öğretmenliği 1 Kişi Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmenliği 1 Kişi Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri Öğretmenliği 1 Kişi Tekstil Teknolojisi / Tekstil Öğretmenliği 1 Kişi Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye Öğretmenliği 1 Kişi Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık Öğretmenliği 1 Kişi Yaşayan Diller Ve Lehçeler (Kürtçe – Zazaki) Öğretmenliği 1 Kişi