Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Başvurular başlıyor: Süre geçmeden mutlaka yapılması gerekiyor!







MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla derinden sarsan büyük deprem felaketi sonrasında kamu kurumları verilen kararları açıklamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı geçici görevlendirme başvuruları da başladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak ilan edilen ve 10 ilde OHAL ilan edilen deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesine geçici görevlendirme yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Şubat tarihi ve 122 sayılı OHAL kanun kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinde yer alan hükümler uygulanacak.Verilen karar şu şekilde; 'Devlet kurum ve kuruluşlarında görevli olan çalışanlar ilgili mevzuatta belirlenen şart ve kısıtlamalara dahil edilmeden OHAL ilan edilen durumlar sebebiyle illerden birinde ihtiyaç duyulması halinde görevlendirilebilecek.' Bu durumda bölgede görev yapan sözleşmeli ve kadrolu personel için işlemler başladı. Geçici görevlendirme başvurusu yapacak çalışanların talepleri kişisel şifreleriyle MEBSİS internet sitesindeki başvuru formu üzerinden alınacak. Başvuru yapan personellerin durumları ihtiyaç duyulması halinde değerlendirilecek. Dilekçe ile başvuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin başvuruları il valiliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde bakanlığa bildirilerek personel ihtiyacı doğrultusunda ile gönderilecek.