KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 14:45

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 5 bin personel istihdam edilecek!

Milli Eğitim Bakanı Özer, bakanlığın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 14:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 5 bin personel istihdam edilecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli bir haber geldi. Bakan Mahmut Özer, MEB'e 5 bin personel istihdamı yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yapan Bakan Özer, duyurusunda "Bakanlığımızın merkez ve devlet teşkilatlarında görev vermek üzere 5 bin personel istihdam edeceğiz. Gönderdiğimiz personel ağırlıklı olarak afet bölgelerine gönderilecek." şeklinde ifadeler kullandı.



Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 5 bin personel istihdam edilecek

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Personel alımlarında; merkez teşkilatı bünyesine 250 büro personeli ile birlikte 4 avukat alınacağı bildirildi. Taşra teşkilatı alımlarında ise 4 bin büro personeliyle beraber 100 teknisyen, 125 diyetisyen, 21 avukat, 500 hemşire alımı yapılacak.

Toplamda 5000 kişinin isthdamlarının sağlanacağı alımlar için işe alım takvimi ve başvuru koşulları yakında duyurulacaktır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ