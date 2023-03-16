Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli bir haber geldi. Bakan Mahmut Özer, MEB'e 5 bin personel istihdamı yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yapan Bakan Özer, duyurusunda "Bakanlığımızın merkez ve devlet teşkilatlarında görev vermek üzere 5 bin personel istihdam edeceğiz. Gönderdiğimiz personel ağırlıklı olarak afet bölgelerine gönderilecek." şeklinde ifadeler kullandı.
KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 14:45
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 5 bin personel istihdam edilecek!
Milli Eğitim Bakanı Özer, bakanlığın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.
KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 14:45