Milli Eğitim Bakanlığı en büyük personel alımını başlattı! Yüksek maaşlı, tatil garantili iş arayanlar dikkat! İşte merak edilen şartlar







MEB İŞKUR İLE OKULLARA 65 ŞEHİRDE 52.666 TYP PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESI GÜNCELLENDİ!







MEB 2023 YILI 60 BİN TYP PERSONELI ALIMI YAPACAK!

65 ŞEHİR 52.666 TYP PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

SEÇİM SÜRECİ VE ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR?

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

AYNI ADRESTE OTURANLAR VE APARTMANDA OTURANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

DAHA ÖNCE BAŞVURANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

TYP PERSONEL ALIMLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 65 ilde 52 bin 666 TYP personel alımı için kampanya başlattı. İşe alım kampanyasında temizlik personeli pozisyonları yer almakta olup, il ve ilçe listesi ile ilan numarası ilgili haberde yer almaktadır.Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda görevlendirilmek üzere TYP personeli alımını duyurdu. Kamu İstihdam Kurumu'nun (İŞKUR) son yaptığı iş ilanlarına göre 65 ilde 52 bin 666 TYP personeli alımı yapılacak. Adaylar uzun süredir bu duyuruları bekliyorlardı ve artık serbest bırakıldılar. Bu girişim kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı için 60.000 TYP personeli alması bekleniyor.Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ülke çapında 60.000 TYP personeli istihdam edecek. Yıllık alımlar için işe alım süreci başladı.20 Ocak 2023 ile 24 Ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan ilanlara göre 65 farklı şehirde 52.666 TYP personeli alınacaktır. Alımlar, Niğde 405 Kişi,Denizli 679 Kişi, Kars 553 Kişi, Malatya 774 Kişi, Hatay 875 Kişi, Sinop 415 Kişi, Balıkesir 750 Kişi, Ankara 3543 Kişi, Mersin 1050 Kişi, Bingöl 335 Kişi, Ardahan 220 Kişi, Muş 410 Kişi, Yalova 230 Kişi, Aksaray 320 Kişi, Yozgat 308 Kişi, Erzurum 861 Kişi, Karaman 240 Kişi, Uşak 352 Kişi, Artvin 405 Kişi, Gümüşhane 225 Kişi, Sakarya 605 Kişi, Trabzon 605 Kişi, Gaziantep 1980 Kişi, Çanakkale 315Kişi, Kayseri 1020 Kişi, Bartın 220 Kişi, Rize 20 Kişi, Kocaeli 1350 Kişi, Kayseri 1090 Kişi, Siirt 480 Kişi, Şırnak 335 Kişi, Ordu 622 Kişi, İstanbul 5563 Kişi, Bursa 1780 Kişi, Bolu 296 Kişi, Bitlis 700 Kişi, Tekirdağ 560 Kişi, Aydın 610 Kişi, Tokat 520 Kişi, Mardin 787 Kişi, Çankırı 210 Kişi, Çorum 385 Kişi, Osmaniye 450 Kişi, İzmir 2880 Kişi, Ağrı 655 Kişi, Kırklareli 250 Kişi, Adana 2230 Kişi, Karabük 280 Kişi, Manisa 780 Kişi, Adıyaman 469 Kişi, Samsun 942 Kişi, Afyonkarahisar 293 Kişi, Konya 1587 Kişi, Eskişehir 522 Kişi, Antalya 1680 Kişi, Kütahya 326 Kişi, Sivas 788 Kişi, Şanlıurfa 2560 Kişi, Giresun 320 Kişi, Muğla 485 Kişi, Edirne 325 Kişi, Zonguldak 395 Kişi, Osmaniye 450 Kişi, Mardin 787 Kişi, Iğdır 220 Kişi şeklindedir.Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açık olduğu süre boyunca çalışmak üzere personel alacak. Başvurular sonrasında seçimler yapılacak ve seçilen adaylar göreve başlayacak. Seçim yöntemi olarak liste yöntemi kullanılacak. Adayların görev süresi 135 gün olacak ve günlük 9 saat çalışmaları bekleniyor.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kuruma kayıtlı olmak gerekiyor. Ayrıca, adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve SGK'ya bildirilmiyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, emekli veya malul aylığı almıyor olmak ve öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) gerekiyor.Aynı adreste ikamet eden kişiler, programdan yalnızca bir kişinin yararlanması durumunda yararlanabilmektedir. Bu kişilerin cari dönemde gelir getiren bir işte çalışmaları sonucunda elde ettikleri toplam gelir, bekar, çocuksuz bir kişi için asgari ücret için hesaplanan net tutarın 1,5 katını aşarsa, bu kişiler asgari ücretten yararlanamazlar. Bu koşul ortak yaşam alanında ikamet edenler için geçerli değildir.Bir kişi TYP programından en çok 9 ay boyunca yararlanabilir. Eğer kişi daha önceden başlamış ve bitirmiş olan TYP programlarında 9 ay süresini tamamlamışsa, yeni bir TYP başvurusu kabul edilmeyecektir.TYP programına katılmak isteyen adaylar, 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden başvuruda bulunabilirler. Başvurular sadece İnternet üzerinden gerçekleştirilir. Adaylar öncelikle İŞKUR sistemine giriş yapmalıdır. Daha sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak karşılarına çıkan ekranda, TYP numarası veya birim yazan kısma kendi ilinizi girebilir veya "Ara" butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz. Başvurular 4 gün içerisinde olacak ve son başvurular farklı tarihlerde yayımlanmaktadır.