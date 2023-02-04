Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmak isteyenlere müjde! Yüksek maaşla 18 yaş üstü personel alımı yapılacak: İşte merak edilen başvuru şartları













Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Devletin güvenliğine karşı suçlar ve cezai soruşturma bulunmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

18 yaşından büyük ve 45 yaşını bitirmemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamamak

Akıl hastalığı, vücut sakatlığı veya sağlık engeli bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamamak

En az ilkokul, en çok ön lisans mezunu olmak

Gaziemir ilçesi sınırlarında ikamet etmek

Arşiv araştırması olumlu sonuç vermek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek maaş ile daimi personel alımına başlamıştır. İş arayanlar için müjdeli bir haberdir. Başvuru şartı olan KPSS sınavına girmek gerekmiyor. 18-45 yaş arası ilkokul mezunları başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi ve detaylar resmi olarak açıklanmıştır... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daimi personel alımı yapacak ve bu alımlarda KPSS şartı aranmayacak. 18-45 yaş arası ilkokul mezunları başvurabilecekler.Başvuru detaylarıAdaylar Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tüm duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçlarını gibi) internet sayfası olan dhgm.meb.gov.tr/dkm adresinden takip etmelidirler. Adayların bu sayfayı sürekli olarak kontrol etmeleri önemlidir, çünkü yapılacak tüm duyurular burada yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilmiştir ve adaylar adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, adayların bu duyuruları takip etmeleri ve sürekli olarak internet sayfasını kontrol etmeleri gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında Sürekli İşçi (Güvenlik) alımı için başvurular 09-13 Şubat 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru için gerekli olan belgeler, Başvuru İçin Gerekli Belgeler bölümünde yer almaktadır ve belgelerin teslimi Dokuz Eylül Mah. Sarnıç Yolu No: 7 Gaziemir/İZMİR adresindeki İnsan Kaynakları Birimine elden yapılması gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda belgelerini teslim edemeyen veya ilanda belirtilen şartları sağlamayan adaylar, kura çekimi için değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan ile ilgili tüm duyurular, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası olan dhgm.meb.gov.tr/dkm adresinden takip edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı, yapacağı personel alımı ile birlikte geniş bir iş imkanı sunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar için belirtilen şartları ve detayları dikkatli bir şekilde incelemeleri önerilmektedir.