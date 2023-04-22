Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatili açıklaması! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine kötü haber







MEB'DEN YAZ TATİLİ KARARI GELDİ!











Mahmut Özer okullar için o tarihi gösterdi. 81 il için 2023 eğitim- öğretim takvimini duyurdu. Öğrencilerin sorularının cevabı da geldi. Okullar için yeni karar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Mahmut Özer okullar için o tarihi gösterdi. MEB'den yaz tatili kararı geldi. Anaokulu,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf öğrencilerini ilgilendiren karar geldi. 81 ilde 2023 yılı eğitim- öğretim yılı takvimi duyuruldu.9 günlük arada milyonlarca öğrenci tatil yaptı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 14 Nisan tarihi itibari ile Nisan ayı tatili yapmaya başladı. 23 Nisan pazar günü tatil sona erecektir. 24 Nisan 2023 tarihinde okullarda derslere başlanacaktır. Öğrencilerin sorduğu sorular arasında 'Yaz tatili olmayacak mı?' sorusu oldu. 14 Nisan 2023'te başlayan ara tatil 23 Nisan'da sona erecektir. Ramazan Bayramı ara tatil içerisinde yer alacaktır. İlkokul ve ortaokulda 9 gün ara tatil gerçekleşecektir. Yazın tatil olup olmayacağı soruları öğrenciler tarafından merak edilmektedir. 2022-2023 eğitim- öğretim yılı takvimi yayımlandı. 17 Eylül 2023'te başlayan okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacaktır. 17 Haziran 2023 öğrenciler için tatilin ilk günü olacakır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil öncesinde okulun son zilini Ordu Altınordu'da olan Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulunda öğrencilerle çaldı. Şu şekilde sözlerine devam etti: 'Bu dönem, bir haftalık olan ara tatilimiz Ramazan Bayramıyla birlikte olacaktır. Öğretmenler idari izinli olacaktır. Mesleki gelişimlerine destek olacak seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden istedikleri yerden alacaklardır.' Mahmut Özer, 'Bu süreçte kahraman olan tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunmaktayım.' Gönüllü çalışan öğretmenlerimize katkılarından dolayı şükranlarını sundu.'