KAMU PERSONELİ
27 Mart 2023 - 12:15

Milli Eğitim Bakanlığı personel ilanına çıktı! Hem merkez hem taşrada 4.250 kişi istihdam edilecek: Şarta uyanlara kadrolu iş kapısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, personel alacak... Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgeleri öncelikli olmak üzere merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4.250 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım süreci, resmi olarak başladı.

KAMU PERSONELİ
27 Mart 2023 - 12:15
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Milli Eğitim Bakanlığı personel ilanına çıktı! Hem merkez hem taşrada 4.250 kişi istihdam edilecek: Şarta uyanlara kadrolu iş kapısı!
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Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgeleri öncelikli olmak üzere merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4.250 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım süreci, resmi olarak başladı. Başvuru kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel alım ilanına başvuru yapmak isteyenler, tercih ettiği atama iline göre uygunluk kriterlerini ve kontenjan dağılımını kontrol etmeli.  İlanlar sadece sınırlı bir süre açık, tarihlere dikkat.

 

Kontenjan Dağılımı ve Uygunluk Kriterleri



Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı için kontenjanlar aşağıdaki gibi;

4 avukat (merkez teşkilatı)

21 avukat (taşra teşkilatı)

4.000 büro personeli (taşra teşkilatı)

250 büro personeli (merkez teşkilatı)

100 mühendis (taşra teşkilatı)

125 diyetisyen (taşra teşkilatı)

500 hemşire (taşra teşkilatı)

Uygun adaylar, alım ilanına ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Her ilin her pozisyon için belirli bir kontenjanı olduğunu ve adayların tercih ettikleri atama iline göre uygunluklarını kontrol etmeleri gerektiğini unutmamak önemli.

Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgeleri öncelikli olmak üzere merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4.250 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım süreci resmi olarak başladı.

En Yüksek Kontenjanlara Sahip İller

Milli Eğitim Bakanlığı, personel alımı için en fazla kontenjan ayırdığı iller;

Hatay: 135 personel

Şanlıurfa: 168 personel

Kahramanmaraş: 121 personel

Adana: 141 personel

İstanbul: 194 personel

İzmir: 116 personel

Konya: 114 personel

Düzce: 11 personel

Aksaray: 15 personel

Karaman: 15 personel

Karabük: 15 personel

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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