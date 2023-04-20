Milli Emlak 40 bin, 45 bin TL'ye arsalarını satacak! Bu fiyata bir daha bulunmaz: Tapusu şimdiden hazır

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa veya arazi yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. Balıkesir Bigadiç'te bulunan 25,51 metrekarelik arazi, Mayıs 2023 ihaleleri kapsamında 39 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. KDV muafiyeti sayesinde ilgi gören bu arazi, yatırımcıların merakla beklediği ihaleler arasında yer alıyor.Detaylar, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanıyor ve ihale 11 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, ihale tarihini ve saati takip etmeli ve bu fırsatı kaçırmamak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret etmelidirler. Yüz ölçümüne ve bulunduğu konuma göre cazip bir teklif olan bu arazi, yeni bir yatırım fırsatı arayanlar için dikkate değer bir seçenek olabilir.Yeni bir arazi veya arsa yatırımı yapmak isteyenlerin radarına giren Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç'te yer alan ve 25,51 metrekare alanı bulunan araziyi satışa çıkardı. Satış için belirlenen muhammen bedel 39 bin TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 7 bin 800 TL olarak belirlendi. İhale tarihi 11 Mayıs 2023 olarak belirlendi ve ihale, Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yayımlanan ihale ilanına göre gerçekleştirilecek.Ayrıca, satışa sunulan arazinin taşınmaz numarası 10050109310 olarak belirtildi ve ilgili taşınmazın detayları resmi web sitesinde paylaşıldı. İhale ilanında yer alan bilgilere göre, arazi imar durumu bulunmamaktadır. Satılacak yüz ölçümü ise henüz belirlenmemiştir. Yatırımcıların merakla beklediği arsa ve arazi satışları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden tek tek yayımlanmaktadır. Yatırımcılar için büyük bir fırsat olan bu satışlar, KDV'den muaf olduğu için daha da cazip hale gelmektedir. İhale ilanlarını kaçırmamak ve yatırım fırsatlarını takip etmek için Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi web sitesini ziyaret etmek gerekiyor.