Milli Emlak'tan bedava fiyatına arsa satışı! 14 bin TL'si olan arsa tapusunu alıyor!







İSTANBUL'DA 14 BİNLİK ARAZİ







Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan bir arazi için fırsat sunulduğu belirtiliyor. Haberde, İstanbul Eyüpsultan'da yer alan ve yaklaşık 3 bin 225 metrekare büyüklüğünde olan arazinin 14 bin 100 TL'ye satışa çıkarıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, arazinin tarihi bir bölgede yer aldığı ve bu sebeple yatırım yapmak isteyenlerin kaçırmamaları gerektiği belirtiliyor. İşte detaylar...İstanbul Eyüpsultan'da bulunan ve yaklaşık 3 bin 225 metrekare büyüklüğündeki arazi Milli Emlak tarafından satışa çıkarıldı. Arazinin satış fiyatı ise 14 bin 100 TL olarak belirlendi. Arazinin tarihi bir bölgede yer aldığı belirtilerek yatırım yapmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiği vurgulanıyor. Satışın Milli Emlak İstanbul İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği açıklanırken, ihale tarihleri ve detayları ise daha sonra duyurulacak. İşte diğer ayrıntılar...Balıkesir Kepsut'ta yer alan arazi Milli Emlak tarafından satışa çıkarıldı. Arazinin alanı 780,95 metrekare olarak açıklandı ve satış muhammen bedeli 14 bin 100 TL olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 2 bin 820 TL olarak açıklandı. Satışın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı ve ihale detaylarının resmi web siteleri üzerinde yayınlandı.