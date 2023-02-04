Kamu konutlarına erişim sağlamak için SGK ve Milli Emlak tarafından çeşitli işlemler yapılarak halkın bu fırsatlardan yararlanması ve konut alması sağlanmaktadır.
Finans
04 Şubat 2023 - 17:00
Milli Emlak'tan konut satışı! Evi olmayan kalmayacak: Değerinin yarısına evinizin tapusunu alın! Bu fiyatlar baş döndürüyor
SGK ve Milli Emlak tarafından uygun fiyatlı evalınmasını sağlamak amacıyla kamuya ait daireler yarı fiyatına satışa çıkarıldı. Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar dikkat! İşte detaylar...
Finans
04 Şubat 2023 - 17:00
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KAMU KONUTLARINA ERİŞİM SAĞLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntılarını başarılı şekilde atlatabilmesi için çözüm yollarının bulunması gerekiyor. Bu kapsamda, kamu konutları satın almak isteyen kişilerin bu fırsatlardan yararlanarak kamu konutlarına erişim sağlayabileceği mümkün hale getirildi. SGK ve Milli Emlak tarafından uygun fiyatlı konutların satışı teşvik ediliyor. Kişilerin bu konutları satın alabilmeleri için, SGK ve Milli Emlak tarafından uygun fiyatlı konutların satışı teşvik edilmektedir. SGK ve Milli Emlak, satın alınacak konutların fiyat listesini belirterek, satın almak isteyen kişilere bu konutlarla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve daha sonrasında satın alımların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Konutların uygun fiyatlı olması ve belirlenen fiyatlarda alınacak olması, kişileri memnun edecek. SGK ve Milli Emlak tarafından verilen fiyatlara göre satış yapan kişilerin memnuniyeti de artırıldı. Kamu konutlarının satışına ilişkin bu işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesiyle sorunların çözülebileceği belirtilmiş ve bunun neticesinde kamu konutlarını satın alınabileceği ve kullanılabileceği belirtilmiştir. Böylelikle, ülkemizin sıkıntıları hızlı bir şekilde atlatılmış ve halkın konut almaya başlaması sağlanmıştır.
KAMU KONUTLARINA ERİŞİM SAĞLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntılarını başarılı şekilde atlatabilmesi için çözüm yollarının bulunması gerekiyor. Bu kapsamda, kamu konutları satın almak isteyen kişilerin bu fırsatlardan yararlanarak kamu konutlarına erişim sağlayabileceği mümkün hale getirildi. SGK ve Milli Emlak tarafından uygun fiyatlı konutların satışı teşvik ediliyor. Kişilerin bu konutları satın alabilmeleri için, SGK ve Milli Emlak tarafından uygun fiyatlı konutların satışı teşvik edilmektedir. SGK ve Milli Emlak, satın alınacak konutların fiyat listesini belirterek, satın almak isteyen kişilere bu konutlarla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve daha sonrasında satın alımların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Konutların uygun fiyatlı olması ve belirlenen fiyatlarda alınacak olması, kişileri memnun edecek. SGK ve Milli Emlak tarafından verilen fiyatlara göre satış yapan kişilerin memnuniyeti de artırıldı. Kamu konutlarının satışına ilişkin bu işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesiyle sorunların çözülebileceği belirtilmiş ve bunun neticesinde kamu konutlarını satın alınabileceği ve kullanılabileceği belirtilmiştir. Böylelikle, ülkemizin sıkıntıları hızlı bir şekilde atlatılmış ve halkın konut almaya başlaması sağlanmıştır.
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