Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı! Birikmiş 55 bin TL'si olan konut imarlı arsa alacak







MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 55 BİN TL ARSA SATIŞI







Birikimi olan insanlar ucuza mal sahibi olmanın yöntemlerini araştırırken Milli Emlak Genel Müdürlüğü arsa satışlarını paylaşmaya devam ediyor. Peki 55 bin TL arsa almak için şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden 55 bin TL'ye Trabzon'da imarlı arsa satışı bilgilerini paylaştı. 55 bin 310 TL olarak bedeli belirlenen arsanın satışı ihale usulüyle yapılacak. Aynı zamanda Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar KDV'den muaf olacak.Trabzon Akçaabat ilçesinde satılacak olan arsanın yüz ölçümü 502.91 metrekare olarak belirlendi. Trabzon ilinde 55 bin 310 TL'ye satılacak arsanın ihale tarihi 26 Nisan olarak duyuruldu. Trabzon'da satılacak olan arsanın geçici teminat bedeli 16 bin 593 TL oldu. Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsanın bilgileri şu şekilde; İhale bedeli 55 bin 310 TL, geçici teminat bedeli 16 bin 593 TL, yüz ölçümü 502.81 metrekare, ihale tarihi 26 Nisan saat 10.00, iletişim adresi http://trabzon.csb.gov.tr/ telefon 0462 230 20 73, taşınmaz numarası 61020100431, pafta ada parsel bilgisi G43 B10 C2C/1784/8, imarlı, yasal dayanağı 2886/45.