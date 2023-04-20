Milli Emlak ucuz arsa satışını başlattı! 30 bin lirası olan konut imarlı arsa sahibi olacak: Elinizi çabuk tutun!

Yatırım yapmak isteyen ve arsa fiyatlarını araştıran vatandaşlar için Milli Emlak yüzleri güldürecek bir duyuru yaptı. İhale usulü imarlı arsa satışı başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İMARLI ARSA SATIŞI BAŞLADIBirçok farklı şehirde arsa satışını bekleyen vatandaşlar için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Milli Emlak tarafından yapılan son duyuru kapsamında Balıkesir imarlı arsa satışı başladı. Arsalar 27 bin TL muhammen bedelle satışa çıkacak. İhaleler Mayıs ayında başlayacak.
Satışa çıkan araziler KDV'den muaf tutulacak. Balıkesir ilinde satışa çıkarılan arsanın büyüklüğü 16.70 metrekare olarak belirlendi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesinden paylaşılan haberlere göre arsa ihalesi 10 Mayıs tarihinde olacak. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen haberlere göre imarlı arsa muhammen bedeli 27 bin TL, geçici teminat bedeli ise 5 bin 400 TL olacak. Balıkesir arsa satışı ile ilgili bilgiler şu şekilde; -İhale bedeli 27 bin TL, teminat bedeli 5 bin 400 TL, yüzölçümü 16.70 metrekare, ihale tarihi 10 Mayıs saat 16.45, iletişim adresi http://balikesir.csb.gov.tr/ internet sitesi, telefon numarası 0266 224 47 15, taşınmaz numarası 10050109307, ada ve parsel 100K20A/510/7, imarlı arsa, yasal dayanağı 2886/45