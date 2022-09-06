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06 Eylül 2022 - 17:00

Milli güreşçi Taha Akgül: '2024 Paris Olimpiyatları'nda bu işi noktalayacağım'

Dünya Güreş Şampiyonası öncesi hazırlıklarda sona gelen Serbest Stil A Milli Takımı basin mensuplari ile bir araya geldi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanıp profesyonel güreş hayatını sonlandıracağını belirten milli güreşçi Taha Akgül, “Beslenmeme dinlenmeme dikkat edip en profesyonel bir şekilde hazırlanıp 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu işi noktalayacağım” dedi.

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06 Eylül 2022 - 17:00
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Milli güreşçi Taha Akgül: '2024 Paris Olimpiyatları’nda bu işi noktalayacağım'

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Serbest Stil A Milli Takımı, Teknik Direktör Necmi Gençalp ve Serbest Güreşten Sorumlu Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İkincilik ya da üçüncülük aklımın ucundan bile geçmiyor”

Başarı ile geçen Avrupa şampiyonası ardından dünya şampiyonasına gideceklerini belirten takım kaptanı Taha Akgül, “Her girdiğim organizasyonda altın madalya ile güreşen bir sporcuyum. Bu sefer üçüncü dünya şampiyonası için Sırbistan'ın Belgrad şehrine gideceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda Gürcü Güreşçi Petriashvili'yi yenmem ve tekrardan formda olduğumu göstermem hem kendi açımdan aynı anda rakiplerime gözdağı açısından çok önemliydi. Hırslıyım, çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Allah kalbimi biliyor, ikincilik ya da üçüncülük aklımın ucundan geçmiyor. Bu hırsım ve özgüvenimle tekrardan altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim” değerlendirmesinde bulundu.

Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanıp kariyerini noktalayacağını kaydeden Akgül, “2024 Paris Olimpiyatları'na kadar bir anlık kaldı. Bir buçuk senemiz var ve yüksek hızda geçecek. Bu süreyi, beslenmeme dinlenmeme dikkat edip en profesyonel bir şekilde hazırlanıp 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu işi noktalayacağım. Ben zirveye alışmış bir sporcuyum, zirvede de bırakmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“3 yıl peş peşe dünyanın zirvesine çıktım”

2012-2022 yılları arasında 9 kez Avrupa şampiyonluğu elde ederek harika bir ivme kazandığını kaydeden Akgül, “Geçmişe baktığımda ilk Avrupa Şampiyonluğum 2012'ymiş, son Avrupa Şampiyonluğum ise 2022. Tam 10 sene geçmiş. 10 senede peş peşe 9 kere Avrupa şampiyonu olmak benim için iyi bir başarı oldu. 2014, 2015 dünya şampiyonluğu, 2016 olimpiyat şampiyonluğu, 3 yıl peş peşe dünyanın zirvesine çıktım. Allah'ın izniyle 3. kez dünya şampiyonu olup gücümü göstereceğim” şeklinde konuştu.

“Takımda genç arkadaşlarımız da var”

Önlerinde ciddi bir organizasyon olduğunu ifade eden milli güreşçi Akgül, şu cümleleri kullandı:

“Şu an milli takımın en tecrübeli ismi ben ve Servet (Coşkun)kardeşim. Servet, benim Sivas'tan güreş eğitimlerinden arkadaşım. Takıma tekrardan girdi, son olarak 2014 yılında girdi. Beraber büyüdük biz, okula da beraber gittik. Minikler, yıldızlar, gençler kategorisinde hep beraberdik. Şimdi de beraber takıma girdik, oda arkadaşıyız. Takımda genç arkadaşlarımız da var. 57, 61, 65, 70 bütün kilolarda iyiyiz ve iddialıyız. Gerçekçi olmak lazım, Dünya Şampiyonası zor geçiyor ve bunun bilincindeyiz. Tahmini 3 ya da 4 madalya alabilirsek bizim açımızdan büyük bir başarı olur.”

“Her şey minderde belli oluyor”

Milli takımdaki sporcuların 5'inin ilk kez dünya şampiyonasında mindere çıkacağını kaydeden Serbest Stil A Milli Takımı Teknik Direktörü Necmi Gençalp, “İnşallah iyi sonuçlarla döneceğiz, hazırlıklarımız tamam. Hazırlık dönemi iyi geçti, sakatlık yok. Her şey minderde belli oluyor; orada başlayıp orada bitiyor. Mücadele etmek lazım, güçlü bir şampiyona” dedi.

Dünya şampiyonasına takım olarak harika bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Serbest Stil Güreşten Sorumlu Federasyon Başkanı Ali Kayalı, “Biz ne istediğimizi bilen bir takımız. Milli takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik; kademeli bir şekilde son aşamaya geldik. Şu an da form grafiği takım olarak çok iyi durumda. Epey de zaman var. Bu yüksek hazırlık dönemini güreşe yansıtmamız lazım” dedi.

A Milli Takım'ın yüzde 40'ının genç olduğunu belirten Kayalı, sporcularına güvendiğini ve başarıyı minderde göstereceklerini söyledi.

2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest Stil Milli Takımı'nı Taha Akgül, Mücahit Çelik, Feyzullah Aktürk, Fatih Erdin, Muhammet Akdeniz, Soner Demirtaş, Servet Çoşkun, Cavit Acar, Süleyman Atlı ve Muhammet Karavuş temsil edecek.

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