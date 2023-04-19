Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu getirdi!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nın 125 kilo serbest mücadelesinde milli güreşçimiz Taha Akgül katıldı. Taha Akgül, en son Avrupa Şampiyonasının finalinde karşı karşıya geldiği Gürcistanlı Geno Petriashvili ile mindere çıktı. Akgül, bir önceki karşılaşmada rakibi Petriashvili'yi 5-2 mağlup etmişti.
Karşılaşmaya kontrollü olarak başlayan Taha Akgül, rakibini bir anda yerde yakaladı. İhtar ve çırpma puanları alan Akgül, 5-0 öne geçti ve devreyi kapattı. İkinci yarı için miderde yerini alan Taha Akgül, maça hızlı başladı ve 4 puan daha alarak skoru 9-0 taptı. Son dakikada rakibine dört sayı kaptıran Akgül, maçı 9-4 kazanarak onuncu kez Avrupa zirvesine ulaştı.