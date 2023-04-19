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19 Nisan 2023 - 23:43

Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu getirdi!

Milli güreşçi Taha Akgül'den tüm Türkiye'yi sevindiren bir haber geldi. Serbest stilde yarışan Akgül, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbestte Gürcü rakibi olan Petriashvili'yi 9-4 yenerek 10. kez Avrupa şampiyonluğunu ülkesine kazandırdı.

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19 Nisan 2023 - 23:43
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Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu getirdi!


Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nın 125 kilo serbest mücadelesinde milli güreşçimiz Taha Akgül katıldı. Taha Akgül, en son Avrupa Şampiyonasının finalinde karşı karşıya geldiği Gürcistanlı Geno Petriashvili ile mindere çıktı. Akgül, bir önceki karşılaşmada rakibi Petriashvili'yi 5-2 mağlup etmişti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu getirdi



Karşılaşmaya kontrollü olarak başlayan Taha Akgül, rakibini bir anda yerde yakaladı. İhtar ve çırpma puanları alan Akgül, 5-0 öne geçti ve devreyi kapattı. İkinci yarı için miderde yerini alan Taha Akgül, maça hızlı başladı ve 4 puan daha alarak skoru 9-0 taptı. Son dakikada rakibine dört sayı kaptıran Akgül, maçı 9-4 kazanarak onuncu kez Avrupa zirvesine ulaştı.

Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu getirdi

KIRILMASI ÇOK ZOR OLAN REKORA İMZA ATTI

2012 yılında ilk Avrupa şampiyonluğunda altın madalyayı kazanan Taha Akgül, 2016 yışı hariç geçtiğimiz 2022 yılına kadar her yıl ülkesine şampiyonluk madalyasını getirdi. Avrupa serbestte altın madalya almadan dönmeyen Taha Akgül, altın madalya sayısını 10'a yükselterek kırılması gerçekten çok zor olan rekora imzasını atıyor.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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