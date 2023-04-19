Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu getirdi!













KIRILMASI ÇOK ZOR OLAN REKORA İMZA ATTI

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nın 125 kilo serbest mücadelesinde milli güreşçimiz Taha Akgül katıldı. Taha Akgül, en son Avrupa Şampiyonasının finalinde karşı karşıya geldiği Gürcistanlı Geno Petriashvili ile mindere çıktı. Akgül, bir önceki karşılaşmada rakibi Petriashvili'yi 5-2 mağlup etmişti.Karşılaşmaya kontrollü olarak başlayan Taha Akgül, rakibini bir anda yerde yakaladı. İhtar ve çırpma puanları alan Akgül, 5-0 öne geçti ve devreyi kapattı. İkinci yarı için miderde yerini alan Taha Akgül, maça hızlı başladı ve 4 puan daha alarak skoru 9-0 taptı. Son dakikada rakibine dört sayı kaptıran Akgül, maçı 9-4 kazanarak onuncu kez Avrupa zirvesine ulaştı.2012 yılında ilk Avrupa şampiyonluğunda altın madalyayı kazanan Taha Akgül, 2016 yışı hariç geçtiğimiz 2022 yılına kadar her yıl ülkesine şampiyonluk madalyasını getirdi. Avrupa serbestte altın madalya almadan dönmeyen Taha Akgül, altın madalya sayısını 10'a yükselterek kırılması gerçekten çok zor olan rekora imzasını atıyor.