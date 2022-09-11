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11 Eylül 2022 - 22:33

Milli güreşçiler günü 3 bronzla tamamladı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 bronz madalya Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz'den geldi.

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11 Eylül 2022 - 22:33
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Milli güreşçiler günü 3 bronzla tamamladı


Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz rakiplerini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Selçuk Can: "Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım"



Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk Can, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Birçok duacım vardı. Hepsinden Allah razı olsun. Canım ailem onların en büyük duacılarım ve destekçim. Açılışı bronz ile yaptık. Kemer hayali ile geldim. Hedefim altın madalyayı almaktı. Hayalimi bugün burada ulaşamadım. Belki seneye, öbür seneye de ulaşamam ancak Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım. İnancım bu doğrultuda. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan hocalarıma, arkadaşlarıma, antrenman eşlerime teşekkür ediyorum. 7 kamptır beni hazırlayan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Antrenörlerime ve personellerimize de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Başar: "Bu aldığım madalya Türkiyeme armağan olsun"

Yunus Emre Başar, "Çok mutluyum. Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Çünkü iki senedir Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybediyorum. Dünya Şampiyonası'na gelirken altın madalya almayı çok istedim. Hatta kamp boyunca her gece bu anı bekledim, sizlerle röportaj vermeyi. Talihsizlikler, sakatlıklar yaşadım. Yine de yılmadık. Tüm teknik ekip, Türkiye Güreş Federasyonu başkanımız, herkes destekçimiz oldu. Bu aldığım madalya Türkiyeme armağan olsun. Memleketim Sakarya'ya, Sapanca'ya armağan olsun. Beni destekleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. İBB Kulüp başkanlarıma, milli takım teknik heyetine, özellikle Cenk İldem hocama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ali Cengiz: "Ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gururluyum"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Ali Cengiz, "Çok zorlu mücadelelerden geçtik. Büyüklerde ilk kez takıma giriyorum. İlk defa da büyüklerde madalya aldım. Sevinçliyim, ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok zorlu çalışmalardan geldik. Hedefimizi yılın başında koyduk. Çok güzel ekip oluşturduk. Hocalarımız genç, tecrübeleri olanlar da var. Teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. Bu madalyada emeği geçen çok insan var. Beni yetiştiren hocalarıma, kulübüme, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 3'te 3 yaptık. Grekoromen olarak çok güzel başlangıç ele geçirdik. Üçümüz de kazandık. Yarın final yapacak arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Güzel bir şekilde Türkiye buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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