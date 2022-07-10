GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 20:10

Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!

Milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzesi Gökdoğan, radar arayıcı başlıklı test atışını başarıyla tamamladı. Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmesi planlanan Gökdoğan'ın F-16'lar ile birlikte görünmeyenleri de vuracağı söyleniyor.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 20:10
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Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli imkanlarla geliştirilen havadan havaya füzesi Gökdoğan ile Bozdoğan hakkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Radar arayıcı başlıklı test aşamasına giren Gökdoğan'ın testi başarıyla geçtiği bildirildi.

Gökdoğan test aşamasını başarıyla geçti



Test aşamasının tamamlanması sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan'ın hava savunma sistemlerinin bir parçası olarak geliştirildiğini ve bu aşamada önemli bir basamağın tamamlandığını söyledi.

Gökdoğan test aşamasını başarıyla geçti

"Görüş ötesi füze Gökdoğan, görülmeyeni de vuracak"

TÜBİTAK Sage'nin yürüttüğü projeyle ilgili konuşan İsmail Demir, Göktuğ projesi kapsamında testleri devam eden milli hava-hava füzelerinin radar arayıcı başlıkla atışlarını yaptığını ve bu aşamada önemli bir adım attığını kaydetti.

Gökdoğan test aşamasını başarıyla geçti

Gökdoğan hava füzesinin, F-16 savaş uçağından atılması ile birlikte kendilerinin kritik olarak değerlendirdikleri aşamayı tamamlamış olduğunu anlatan İsmail Demir, bu sayede Türkiye'nin katmanlı olarak hava savunma sistemlerinde ciddi oranda bir yol aldığını ve bu kapsamda yeni projelerin de açıldığını aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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