Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!













"Görüş ötesi füze Gökdoğan, görülmeyeni de vuracak"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli imkanlarla geliştirilen havadan havaya füzesi Gökdoğan ile Bozdoğan hakkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Radar arayıcı başlıklı test aşamasına giren Gökdoğan'ın testi başarıyla geçtiği bildirildi.Test aşamasının tamamlanması sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan'ın hava savunma sistemlerinin bir parçası olarak geliştirildiğini ve bu aşamada önemli bir basamağın tamamlandığını söyledi.TÜBİTAK Sage'nin yürüttüğü projeyle ilgili konuşan İsmail Demir, Göktuğ projesi kapsamında testleri devam eden milli hava-hava füzelerinin radar arayıcı başlıkla atışlarını yaptığını ve bu aşamada önemli bir adım attığını kaydetti.Gökdoğan hava füzesinin, F-16 savaş uçağından atılması ile birlikte kendilerinin kritik olarak değerlendirdikleri aşamayı tamamlamış olduğunu anlatan İsmail Demir, bu sayede Türkiye'nin katmanlı olarak hava savunma sistemlerinde ciddi oranda bir yol aldığını ve bu kapsamda yeni projelerin de açıldığını aktardı.