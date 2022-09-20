YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:50

Milli Park'ta orman yangını çıktı, facia ucuz atlatıldı

Aydın'da Dilek Yarımadası Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı'nda akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın bölgedeki insanların duyarlılığı sayesinde kısa sürede söndürülürken bölgede adeta facianın eşiğinden dönüldü.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:50
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Milli Park'ta orman yangını çıktı, facia ucuz atlatıldı


Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında girişin yasak olduğu Jandarma Karakolu'na yakın Dipburun İlyasağa mevkiinden duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Yardım Hattı'na adeta ihbar yağdırdı. Yangını söndürmek için başta karakolda görevli askerler ve Milli Park görevlileri adeta bütün imkanları ile seferber oldu. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar insanlar kendi çabaları ile yangının önünü kesmeyi başardı. Bu sırada Germencik, Söke ve Kuşadası'ndan bölgeye söndürme ekipleri yollandı. Adeta zamanla yarışan ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangını söndürmeyi başardı.



Tamamı ormanlardan oluşan 27 bin 675 hektarlık Milli Park'taki yangının kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmesi herkesi sevindirdi. Pek çok bölgesine araçla ulaşımın olmadığı endemik bitkilerin yanı sıra yaban hayatının da oldukça yoğun olarak görüldüğü Milli Park, Uluslararası Sulakalanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) kapsamında korunan alan niteliğinde ve ender bir doğa alanı olarak Aydın'ın dikkat çeken bölgelerinden biri olarak görülüyor. Yangında sadece 200 metrekare civarında bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

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