Milli piyango ikramiyesi nasıl alınır? Milli piyangodan çıkan ikramiye nereden alınır? Milli piyango tahsil etme yolları







Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır?

Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?







Kazı-Kazan ikramiyesi nereden alınmaktadır?

Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto biletlerine ikramiye çıktığında ikramiyeler nereden alınır?

Sayısal Loto 6/49 oyununda;

Şans Topu 5+1 oyununda;

On Numara oyununda;

Süper Loto 6/54 oyununda;

Milli Piyango ikramiyesi bankalardan alınır mı?

Milli Piyango biletlerinde zaman aşımı ne kadar?

İkramiye kazanıldığı takdirde bütün şans oyunu biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Yırtılan piyango biletlerinden ikramiye tahsil edilir mi?

Zaman aşımına uğrayan biletlerin ikramiyeleri tahsil edilir mi?

Milli piyango oynayanlar ve şanslı rakamları tutturup ikramiyenin sahibi olanlar bu ikramiyeyi nereden alacaklarını merak ediyor. Peki Milli Piyango ikramiyesi nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...Her yıl milyonlarca Milli Piyango bileti satılmaktadır. Özellikle de yılbaşı haftasında Milli Piyango Özel Çekilişi adı altında en çok bilet satılan dönem yaşanmaktadır. Birçok vatandaş bu biletlerden ikramiye kazanamazken belli bir kesim ise şanslı sayıları tutturup ikramiyeyi kazanmaktadır. İkramiyeyi kazananlar ise ikramiyelerini nereden ve nasıl alacaklarını araştırıyor.- Milli Piyango biletlerinden son üç rakama kadar denk gelen ikramiyelerin ödemesi milli piyango gezici ve sabit bayilerden temin edilebilmektedir. Bu bayiler çıkan ikramiyeyi ödemekle yükümlüdür. Bahsi geçen bayiler son dört, beş rakama kadar tutan ikramiyeleri de ödemektedir. Lakin bunun için bir zorunlulukları yoktur. Eğer ki bayilerin kasasında ikramiye miktarı kadar nakit para varsa ödeme yapabilirler. Yoksa da ödemek zorunda değillerdir. Belli bir tutarın üzerini bu bayiler ödeyemezler dolayısıyla daha fazla rakam tutturan kişiler ikramiyelerini başka yetkililerden temin etmelidir. - Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. - Yılbaşında yapılan çekilişler için bilet kupürlerine bakmadan 1 milyon TL ve daha yüksek rakamdaki ikramiyeler, yıl içinde gerçekleşen diğer çekilişlerin yüksek miktarları Genel Müdürlükler tarafından verilirken, bu rakamların altındakiler ise Milli Piyango Şube Müdürlükleri tarafından verilir.Kazı-kazan oyunu yol kenarında birçok bayide ya da sabit bayilerde vardır. Bu biletlere ikramiye çıktığı takdirde 1, 2, 5, 10 ve 20 TL'lik ikramiyeler hemen o bayi tarafından verilirken daha yüksek miktarlar ise mevzuat ile belirlenmiş miktarlar kapsamında Milli Piyango İdaresi Şubeleri ve baş bayiler tarafından verilir.(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.(1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.Numaraları doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Bunların yanı sıra Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyunlarında (6) bilebilen, Şans Topu oyunlarında (5+1) bilebilen ve On Numara oyunlarında da (10) bilebilen kişiler 500 bin TL'ye kadar olan ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün dışında Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlükleri tarafından da alabilirler.Milli piyango idareleri kişilere ödemeleri çek şeklinde verebilir. Bu durumda ise istediğiniz bankaya giderek çeki bozdurabilirsiniz. Lakin ikramiyeler büyük miktardaysa önce banka müdürü ile görüşmeniz daha garanti olacaktır. İletişime geçerek ikramiyenin hesabınıza kolay ve güvenli şekilde yatmasını sağlayabilirsiniz.Biletlerin bir senelik zaman aşımı süreleri vardır. Dolayısıyla çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde biletler ibraz edilmezse zaman aşımına uğrayacağı için biletler yanar ve ödeme alamazsınız. Şayet zaman aşımı süresi hafta sonu veya resmi tatile denk gelirse, biletinizdeki ikramiyeyi takip eden ilk iş günü mesai sonuna kadar alabilirsiniz.Biletine ikramiye çıkan herkes maalesef ki ücretini alamamaktadır. İkramiyeyi alabilmek için biletin şu özellikleri taşıması gerekir: - Milli Piyango'da herhangi bir bilete para ödemesi yapılması için biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. İbraz edilmiş biletlerden ikramiye numaraları dışında kalan yerlerden biri yırtılmış ya da komuş olduğu takdirde eğer parçalar kişinin elinde bulunuyorsa ve ikramiyede kazanılan numaralar açık şekilde görülüyorsa ikramiye ödenmektedir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu doğrultuda bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez. - Hemen-Kazan (Kazı-Kazan) oyunlarında ise idari şubeler, baş bayiler ve bayiler tarafından ödeme yapılabilmesi için konuyla alakalı yönetmeilk hükümlerine ve bilette yer alan kurallar kapsamında ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır. - Bilet üzerinde yer alan kurallar kapsamında ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası açısından kendini ibraz edemeyen, kazınan kısımda yer alan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmaması gerektiği halde üstünde ihtar yazılı alanların kazınması durumunda veya ödeme süreleri geçtiği takdirde, iptal edildiği veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmemektedir. - Sayısal Oyun biletlerinde sistemin kabul etmediği sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmemektedir. Bahsi geçen biletlere ikramiye ödemesi yapılabilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunmalıdır.Eğer ki Milli Piyango biletlerinde yırtılma ya da kopma olduysa lakin kopan ya da yırtılan parçalar duruyorsa ikramiye yalnızca idare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenmekte ya da ödenmemektedir. Bahsedilen şekildeki biletler için ödeme yetkisi ikramiye satış merkezi yöneticisi tarafından yapılırken daha büyük ikramiyeler ise idari merkezin onayı ile ödenmektedir. - Kazı-Kazan oyunlarında ikramiyenin gösterildiği kısım ya da farklı bir yerinde hasar meydana gelmişse biletlerin satılan bayiden ibraz edilmesi ile peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihli kişinin biletleri direkt Genel Müdürlüğe göndermesi durumunda durumu Genel Müdürlük inceler ve karar verir. - Sayısal oyunlarda ise bilet yırtıksa ödeme yapılmaz. Lakin çekilişin gerçekleştiği tarihten itibaren bir sene ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresi tarafından karar verilir.- Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ikramiyelerin zaman aşımı süresi çekilişin yapıldığı tarihten itibaren zaman aşımı süresi vardır. Biletleri bir sene içinde işleme sokmazsanız biletiniz yanar. - Kazı-kazan oyununda ise ödemelerin en son ne zaman yapılacağına ilişkin tarih bilgilendirmesi vardır. Belirtilen tarihten sonra bileti işleme sokamaz dolayısıyla ödeme alamazsınız.