Milli Piyango kesenin ağzını açtı, yılbaşı ikramiyesi ağızları açık bıraktı! İşte 2023 yılbaşı ikramiyesi

Yeni yıla kısa bir süre kala Türkiye’de Milli Piyango çekilişi için heyecan başladı. Geçtiğimiz yıllarda yüksek tutarlarda dağıtılan ikramiye bu yıl resmen rekor kıracak. Milli Piyango İdaresi tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları açıklanırken bu yılın büyük yılbaşı ödülü ise ağızları açık bıraktı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ödül!Yılbaşı gecelerinin en heyecanlı kısmı Milli Piyango çekilişinin açıklandığı an oluyor. Biletlerini alarak çıkacak numaraları takip eden kişilerden bazıları yeni yıla zengin başlıyor. Milli Piyango İdaresi bu yıl talihli kişileri bayram ettirecek rekor bir ödül belirledi.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye bu yıl 200 milyon TL olacak. Yılbaşı çekilişinde numaraları bilen kişi sayısına göre toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye dağıtılacak. .