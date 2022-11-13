Milli Piyango kesenin ağzını açtı, yılbaşı ikramiyesi ağızları açık bıraktı! İşte 2023 yılbaşı ikramiyesi







Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ödül!







Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam ne kadar?

Yeni yıla kısa bir süre kala Türkiye’de Milli Piyango çekilişi için heyecan başladı. Geçtiğimiz yıllarda yüksek tutarlarda dağıtılan ikramiye bu yıl resmen rekor kıracak. Milli Piyango İdaresi tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları açıklanırken bu yılın büyük yılbaşı ödülü ise ağızları açık bıraktı.Yılbaşı gecelerinin en heyecanlı kısmı Milli Piyango çekilişinin açıklandığı an oluyor. Biletlerini alarak çıkacak numaraları takip eden kişilerden bazıları yeni yıla zengin başlıyor. Milli Piyango İdaresi bu yıl talihli kişileri bayram ettirecek rekor bir ödül belirledi.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye bu yıl 200 milyon TL olacak. Yılbaşı çekilişinde numaraları bilen kişi sayısına göre toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye dağıtılacak. .2023 yılının yaklaşmasıyla merakla beklenen Milli Piyango biletleri de satışa çıktı. 10 Kasım tarihinden itibaren yılbaşı özel biletleri satılmaya başlanırken birçok kişi de çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını araştırıyor. Bir önceki yıl Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet ise 30 TL idi. Ancak bu yıl enflasyondaki artış ile Milli Piyango bilet fiyatları da zamlandı. Milli Piyango 2023 yılbaşı biletlerinin yeni fiyatı belli oldu. Buna göre çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet ise 200 TL’den satışa çıkarıldı. Milli Piyango yılbaşı biletleri gezici bayilerden, Milli Piyango bayilerinden ya da Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.