SPOR
05 Şubat 2022 - 12:15

Milli sporcu Deniz Kayadelen, 3 derece buz suda dünya şampiyonluğu getirdi

Milli sporcusu Deniz Kayadelen, uluslararası buz yüzme derneği'nin düznelediği 4. dünya şampiyınluğunda 3 derece buz suda 8 dakika 1 saniyelik süreyle dünya şampiyonu oldu.

SPOR
05 Şubat 2022 - 12:15
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Milli sporcu Deniz Kayadelen, 3 derece buz suda dünya şampiyonluğu getirdi
Polonya'nın Glogow bölgesinde Uluslararası Buz Yüzme Derneği'nin (IISA) düzenlediği 2022 IISA 4'üncü Dünya Şampiyonası tamamlandı. Yarışmaya Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün milli sporcusu deniz kayadelen katıldı. 50 metre, 100 metre, 250 metre, 500 metre ve 1000 metre müsabakalarına katılan Kayadelen, yarışmanın sonunda Türkiye'ye dünya şampiyonluğu ödülünü getirdi.







Şampiyonada 35-39 yaş kadınlar arasında 500 metre serbest yüzme yarışmasında yarışan Deniz Kayadelen, 8 dakika 1 saniye olarak kaydedilen dereceyle altın madalya almaya hak kazandı. 3 derece ısısı olan havuzda yapılan yarışta dünya birincisi olan ve şampiyonluğa ulaşan milli sporcu Kayadelen, Türk kadını temsil ettiğini ve dünya şampiyonu olduğu için de çok mutlu olduğunu söyledi.

EDİTOR
Elvan
Elvan
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