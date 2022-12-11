Milli Takım'dan dönen Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi













Nelsson transferle ilgilenmiyor!

Dünya Kupası’nda gruplardan çıkma arzularının gerçekleşmediğinden mutsuz olduğunu belirten Nelsson hayal kırıklığı olan bir turnuva olduğunu dile getirdi. Turnuvanın geride kaldığını artık lige ve Galatasaray’a odaklanacağını sözlerine ekleyen Danimarkalı stoper çalışmalara başladı. Marcao’nun ayrılığıyla yeni partneri olan Abdülkerim’e değinen yıldız oyuncu kendisiyle önemli bir uyum yakaladıklarını şampiyonluk yolunda stoper tandemindeki uyumun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ligde oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini dile getiren Danimarkalı savunmacı bu sezon daha deneyimli bir takım olduklarını bunun da mutlu sona ulaşmakta etkili olacağını söyledi.Hakkında çıkan transfer haberlerine de cevap veren Victor Nelsson, transfer dedikodularıyla ilgilenmediğini şuan tek amacının Galatasaray’la şampiyonluk yaşamak olduğunu sözlerine ekledi.