Milli takımda radikal değişimler! Samet Aybaba'dan TFF'ye sıcak yaklaşım..













"Kuntz’un oyuncu seçimleri TFF'de cidii rahatsızlık yarattı"

Milli takım oyuncularıyla Kuntz arasındaki kopuklukların Portekiz ile oynanan Dünya Kupası play-off maçında çıktığı öne sürülürken maçtaki taktiksel çalışmaların ve aynı zamanda Kaptan Burak Yılmaz'ın takımı bırakmasının arada kırgınlıkların oluşmasına neden olduğu söylendi.Kaptan Burak Yılmaz'ın takımla yaptığı görüşmelerde Alman teknik direktörün eksikliklerini gidermeye çalıştığı, hatta taktik eleştirilerini Kunz'a ilettiği vurgulandı. Takımın Portekiz maçında ortaya çıkan ve soyunma odasında büyüyen sorunları çözemediği sahada da belli olduğu da kulislerde konuşulan bir diğer konu oldu. Alman teknik direktör sadece bazı oyuncularla değil, takım içinde yer alan bazı isimlerle de bazen oyuncu tercihleriyle çelişen ciddi anlaşmazlıklar yaşadı, daha sonra takımdan ayrılması bekleniyordu.Kuntz'un oyuncu seçimi TFF yönetiminde ciddi endişelere neden olurken Alman teknik direktörün tazminatında dolayı gönderilemsinin düşünülmediği ve bu olayı bir Türk teknik adamının Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve başlamasının masaya yatırıldığı öğrenildi.Diğer tarafatn TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden yapılanma nedeniyle Samet Aibaba ile yemek yediği ortaya çıktı. Aibaba'nın TFF öncesinde tesiste bir sunum yaptığı da kaydedildi. Fareo maçının ardından milli takımda köklü bir değişiklik olacağı ve yönetimin önemli bir karar alacağı aktarıldı.