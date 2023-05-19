GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 11:57

Milli uyanışın 104. yılı! Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs'ta 1919'da yakıldı..

104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, milli bağımsızlığı kazanmak ve milli mücadele meşalesini atmak için Samsun'a ayak bastı. Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı organize etti. "En büyük eserim" dediği Cumhuriyeti gençlere emanet etti...

GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 11:57
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Milli uyanışın 104. yılı! Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs’ta 1919'da yakıldı..


Tüm Türkiye bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor. 19 Mayıs Türkiye'nin her yerinde konserler, sergiler, eğlenceler ve yürüyüşlerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul'da ise sabah Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



Taksim Meydanı'ndaki tören sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nde bir kutlama programı başlatıldı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde tarihi yarımadada gençlerin atalarının izinde bisiklet turu yapacaklar. Saat 16.30'da Haliç'te su sporları bayrak töreni yapılacak. 19.19'da Üsküdar Gençlik 19 Mayıs yürüyüşünü gerçekleştirecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MİLLİ UYANIŞIN 104. YILI..

Mustafa Kemal Paşa, tam 104 yıl önce bugün, milli bağımsızlığı kazanmak, milli mücadeleyi yüceltmek ve Anadolu Milli Mücadelesini örgütlemek için Samsun'a çıkmıştır. Arkasında Anadolu'nun vatanını seven ve kendini feda eden Mustafa Kemal Paşa, düşmanların ayakları altında Anadolu'yu kirlilikten kurtardı. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Milli iradenin gücüne ve aynı zamanda milletin vatanseverliğine gönülden inandı. Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözleri, halkına olan güvenini ve saygısını açıkça ifade etmiştir:

"Bu millet, kılını kıpırdatmadan bir dava uğruna ve aynı zamanda benim uğruma, canını vermek için hazır olmasaydı eğer ben, hiçbir şeyi yapamazdım."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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