Milli uydu İMECE'nin uzay yolculuğu son 28 saniyede rüzgar engeline takıldı!













"İÇİMİZ BİRAZ BURUK"

Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ndeki uydu fırlatma sürecini IMECE Projesinin yöneticisi Emir Serdar Aras ve ekibi koordine ederken, program eş zamanlı olarak Türkiye'nin TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü'ndeki yer takip istasyonunda yürütüldü. IMECE uydusunu yörüngeye fırlatacak olan Falcon 9 roketinin işletilmesinden sorumlu olan SpaceX, hava koşulları nedeniyle operasyonların fırlatmadan 28 saniye önce ertelendiğini söyledi. SpaceX'in Twitter hesabında paylaşılan bir gönderiye göre, fırlatma operasyonunun kötü hava koşullarından dolayı yarın Türkiye saati ile 09:47'de yapılması planlandı. Salı günü yapılması planlanan lansmanın bir gün ertelendiği açıklandı. Bir SpaceX açıklaması, hava koşullarının karşılandığını söyledi.Fırlatma daha sonra ikinci kez ertelenirken, SpaceX daha fazla zamanın ekiplerin fırlatma öncesi kontroller yapmasına ve hava koşullarını iyileştirmesine izin vereceğini duyurdu.Hazırlanan programı kurulan ekip ile birlikte izleyen Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, erteleme kararına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank açıklamasında, "Üçüncü fırlatma planı hava şartları nedeniyle 28 saniye kala ertelenmek zorunda bırakıldı. İnşallah daha sonraki fırlatmada havalar müsait olursa uydumuzu göndereceğiz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin bugün en önemli uzay projelerinden birinde ortak çalıştığını vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi: "Heyecanlıydık ama şu an biraz üzgündük. Yine bu ertelemeden dolayı biraz hayal kırıklığına uğradık ama 'Asla geç değildir. Yeterki güç olmasın' diyoruz. İşinize ne kadar emek verdiğinizi biliyorum. Çabanızı biliyoruz. Ailenizden nasıl vazgeçtiğinizi biliyoruz. Öncelikle memnunum, bunu neden yaptığınızı biliyorum, hepimize düşen sorumluluk var, hilal kırmızı bayrağını en üst seviyeye taşımak. Seviyenin ötesine geçmek ve onu hak ettiği seviyeye yükseltmek. Biz böyle önemli bir projede ay ve kızıl yıldız bayrağını da en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Bu bir başlangıç. Umarım burada kazandığımız yetenekler ve evrenin hikayesi ile çok farklı oyuncular oluruz.Uzaya başkasının roketiyle değil de kendi teknolojimizle gitme fırsatı verir umarım. Bizler birlik olmaya, bir arada durmaya ve birlikte bu ülkeye hizmet etmeye devam ettiğimiz sürece buna yürekten inanıyoruz. Tekrar teşekkürler. Geç ya da değil, üzgünüz ama birkaç gün sonra o gururu ve mutluluğu paylaşalım. ”