MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:25

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de sporcu çıktı! O ismi duyanlar hayret etti

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen oyuncusu Hande Baladın, başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Güzel voleybolcunun sevgilisi de kendisi gibi sporcu çıktı. Bakın Hande Baladın'ın sevgilisi kim...

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:25
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Milli voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de sporcu çıktı! O ismi duyanlar hayret etti


Hem başarısıyla hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Baladın'ın ünlü bir futbolcu ile aşk yaşadığı söyleniyor.

Kütahya asıllı olan Hande Baladın, 2014 yılında katıldığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde 8 yıldır smaçör olarak oynuyor.



Önceden Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde sergilediği başarılı performansının yanında, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ki performansıyla da kendine hayran bırakıyor.

Spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen güzel sporcunun, ünlü futbolcu Aytaç Kara'yla aşk yaşadığı konuşuluyor.

 hande baladın sevgilisi

AYTAÇ KARA KİM?

İzmirli futbolcumuz Aytaç Kara, 2010'dan bu yana profesyonel olarak futbol kariyerine devam ediyor. Eskişehirspor, Trabzonspor ile Kasımpaşa formaları giyen Kara, 2021'de Galatasaray'a transfer edilmişti.

Birkaç ay önce yeniden Kasımpaşa'ya geçen Kara, orta sahada futbola devam ediyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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