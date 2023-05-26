





SALİHA ŞAHİN O MARKA İLE ANLAŞTI







Milli voleybolcu reklam yüzü oldu! Saliha Şahin artık o markayla kamera karşısında olcak. Sporun gelişimine katkı sağlayan Bioderma firması, milli voleybolcu Saliha Şahin'i reklam yüzü olarak seçti. Saliha Şahin, Türkiye'deki sporun ve sporcuların ilerlemesi için önemli bir anlaşmaya imza attı ve Bioderma'nın reklam kampanyalarında yer alacak. İşte detaylar...Milli voleybolcu Saliha Şahin, Bioderma firmasının destekçisi olarak seçildi ve 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan aday kadroya dahil edildi. Bioderma, Türk sporuna verdiği önemli desteklerle biliniyor ve Saliha Şahin de bu markanın reklam yüzü oldu. Saliha Şahin'in yer aldığı Bioderma Sébium reklam filmi yakında yayınlanacak ve büyük bir beğeni bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...Saliha Şahin, bireysel ve takım sporlarında markaların desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Bir sporcu kendini geliştirdikçe sponsorlar bulduğunu ve bu sayede daha da ilerleyebildiğini ifade etti. Bioderma'nın Türk sporuna sunduğu desteklerin önemine vurgu yaparak, bu büyük markanın desteğini almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, dermatoloğunun önerisi üzerine Bioderma Sébium ürünlerini kullandığını ve akne sorununa karşı çözüm bulduğunu söyledi. Bu nedenle, bu iş birliğinden ve reklam filmi çekiminden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Saliha Şahin'in Chemik Police takımında forma giyeceği bilgisi de paylaşıldı. Önceki 4 yıl boyunca takımıyla birçok başarı elde eden ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan başarılı voleybolcu, gelecek sezonda da Polonya'da Chemik Police takımının formasını gururla giyecek. Saliha Şahin'in sözlerine göre, Bioderma Sébium için çekilen reklam filmi oldukça eğlenceli bir şekilde gerçekleşti. İzleyicilerin de reklam filmini beğeneceklerini umduğunu belirtti. Bioderma'nın desteğiyle birlikte daha fazla insanın akne problemleriyle mücadele edebileceğine ve sağlıklı bir cilde sahip olabileceğine inandığını ifade etti. Bu iş birliği, Saliha Şahin'in kariyerine yeni bir başlangıç yapması ve spor camiasında daha da büyümesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bioderma, Fransa'nın önde gelen dermokozmetik markası olarak Türkiye'de sporu ve sporcuları desteklemeye devam ediyor. Marka, 2021 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olmuştu. Şimdi ise bireysel olarak sporcuları desteklemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, dermatologlar tarafından reçete edilen Bioderma markası, genç ve başarılı smaçör Saliha Şahin'e sponsor oldu. Saliha Şahin, gelecek yıl düzenlenecek olan 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek aday kadroya seçildi ve Bioderma tarafından reklam yüzü olarak seçildi. Bioderma'nın Saliha Şahin'e sponsor olmasının ardından, markanın yeni reklam filmi de yakında yayınlanacak. Bu filmde, Bioderma'nın Sébium ürünleri hakkında bilgi verilecek ve Saliha Şahin'in rol alacağı eğlenceli bir konsept sunulacak. Saliha Şahin, bu iş birliği sayesinde Bioderma'nın destekçisi olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Ayrıca, dermatoloğunun önerisiyle Bioderma Sébium ürünlerini kullanan Saliha Şahin, akne sorununa karşı etkili bir çözüm bulduğunu ifade ediyor. Bioderma, spor camiasında sporculara sağladığı desteğiyle tanınan bir marka haline gelmiştir. Türkiye'de sporun gelişimine katkıda bulunmak ve sporculara destek olmak amacıyla yapılan bu iş birliği, Bioderma'nın sporun önemini ve sporcuların ihtiyaçlarını anladığını göstermektedir. Saliha Şahin'in başarılı kariyeri ve Bioderma ile olan iş birliği, hem marka hem de sporcu için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.