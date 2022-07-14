Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisi kim? Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli kimdir? Kaç yaşındadır?







Zehra Güneş'in sevgilisi kimdir?

Sevgilisinden uzun olması dikkat çekti







Eren Dişli kimdir?

Eren Dişli ve Zehra Güneş'in objektiflere yansıyan görüntüsü üzerine Eren Dişli'nin kim olduğu merak ediliyor. Görüntülerde aradaki boy farkı da oldukça dikkat çekti. Milli voleybol takımında yer alan güzel oyuncu Zehra Güneş'in sevgilisi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde!Zehra Güneş milli takımda gösterdiği başarılarla gündemde yer alıyor. Şimdi ise özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Bir programda röportaj veren Zehra Güneş sevilin var mı sorusuna hayır kullanmıyorum yanıtını vermişti. Fakat film yapımcısı olan Eren Dişli ile galada objektiflere yansıdı. Görüntülerin ardından aşk iddaaları netlik kazandı.Filmin yapımcısı Eren Dişli düzenlenen galada Zehra Güneş ile boy gösterdi. Buda ilişkinin netlik kazanmasına neden oldu. Zehra Güneş ile Eren Dişli arasındaki boy farkı ise dikkat çekti.Fenerbahçeli yarınlar derneği yönetim kurulu başkanı olan Eren Dişli'dir. Eren Dişli'nin babası ise Emir Dişli bir zamanlar Aziz yıldırım zamanında yöneticilik yapmıştı. Eren Dişli Fenerbahçeye oldukça düşkün.