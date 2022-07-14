Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisi kim? Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli kimdir? Kaç yaşındadır?

Eren Dişli ve Zehra Güneş'in objektiflere yansıyan görüntüsü üzerine Eren Dişli'nin kim olduğu merak ediliyor. Görüntülerde aradaki boy farkı da oldukça dikkat çekti. Milli voleybol takımında yer alan güzel oyuncu Zehra Güneş'in sevgilisi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde!
Zehra Güneş'in sevgilisi kimdir?Zehra Güneş milli takımda gösterdiği başarılarla gündemde yer alıyor. Şimdi ise özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Bir programda röportaj veren Zehra Güneş sevilin var mı sorusuna hayır kullanmıyorum yanıtını vermişti. Fakat film yapımcısı olan Eren Dişli ile galada objektiflere yansıdı. Görüntülerin ardından aşk iddaaları netlik kazandı.
Sevgilisinden uzun olması dikkat çekti
Filmin yapımcısı Eren Dişli düzenlenen galada Zehra Güneş ile boy gösterdi. Buda ilişkinin netlik kazanmasına neden oldu. Zehra Güneş ile Eren Dişli arasındaki boy farkı ise dikkat çekti.