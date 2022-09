Milliler maça hızlı başlıyor ama...

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u konuk edecek olan A Milli Takım'da hedef gol yemeden maçı kazanmak. Grupta geride kalan 4 karşılaşmada rakip filelere 14 gol bırakan milliler, kalesini ise gole kapatmayı başardı. Grupta Litvanya ve Faroe Adaları'na oranla bir nebze daha başarılı bir takim görüntüsü çizen Lüksemburg, 7 puanla ikinci sırada yer almakta. Dünyada FIFA Sertifikalı tek analizci olan Footovision, 11 Haziran'da oynanan Lüksemburg-Türkiye karşılaşmasının detaylı analizini gerçekleştirirken, yarın oynanacak olan karşılaşma için de önemli bilgiler verdi. Maximilien Çağlayan tarafından Türkiye temsilciliği dahil edilen Footovision, bulut sistem teknolojisini kullanan, dünyada FIFA Sertifikalı tek analiz programı durumunda. Genel lig analizi, lig istatistik analizi, oyuncu analizinin yanı sıra milli takımlar için de maç öncesi, maç sonrası ve genel analiz yapan Footovision, 11 Haziran'daki Lüksemburg-Türkiye karşılaşmasının da detaylı incelemesini gerçekleştirdi ve yarınki mücadele öncesinde önemli notlar verdi.Sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan Dorukhan Toköz ve Hakan Çalhanoğlu, ilk karşılaşmanın kilit isimleri olarak öne çıktı. Footovision verilerine göre, ilk maçta ısı haritası olarak sahanın her yerine koşan isim Dorukhan Toköz oldu. Trabzonspor forması giyen oldukça verimli geçiren futbolcu, özellikle boş top kapma konusunda öne çıktı. Maç boyunca 51 pas yapan Dorukhan, 46 kısa pas, 5 de uzun pas kullandı. Dorukhan'ın en fazla paslaştığı isim ise 10 pasla Cengiz Ünder oldu. İlk maçın kritik ismi ise Hakan Çalhanoğlu'ydu. Attığı penaltı golüyle kilidi açan oldukça verimli geçiren futbolcu, karşılaşma boyunca 3 şut çekti ve bu şutlarında tamamında isabet sağladı. Hakan, takımın en fazlaca şut çeken ismi olurken, ikinci golü atan Serdar Dursun da çektiği 2 şutta da isabet sağlayan bir diğer isim oldu.A Milli Takım, Lüksemburg deplasmanındaynadığı ilk maça hızlı başladı ve ilk 15 dakikada yüzde 67 topa sahip olma yüzdesine ulaştı. Bu oran 16-30. dakikalar arasında yüzde 54'e düşerken, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde ise üstünlük Lüksemburg'a geçti. Lüksemburg, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde yüzde 51'lik topla oynama yüzdesine ulaştı. İkinci yarıda milliler karşılaşmaya yine hızlı başlayan ve topa sahip olan taraf oldu. A Milli Takım yüzde 66'lık topla oynama yüzdesine ulaşırken, ilk yarının son bölümünde olduğu gibi yine üstünlüğü rakibine kaptırdı. Lüksemburg 61-75. dakikalar arasında yüzde 54'lük topa sahip olma yüzdesine ulaştı. Maçın son bölümünde ise bu oran yüzde 53'le yine Lüksemburg lehine oldu.11 Haziran'da deplasmanda oynanan maçta en fazlaca paslaşan iki isim Çağlar ve Merih oldu. Maçın genelinde 70 pas yapan Çağlar Söyüncü, Bu manada karşılaşmada en fazla pas atan futbolcu olurken, bu pasların 21'ini Merih Demiral'a gönderdi. Merih'ten ise Çağlar'a 13 pas gitti. İkili toplamda birbirlerine 34 kez topu aktardı. Lüksemburg ilk maçta 452 pas yaparken, A Milli Takım ise 493 pas yaptı. Milliler bu pasların yüzde 50'sini orta sahada gerçekleştirdi. 493 pasın 423'ü ise kısa pas oldu. Ay-Yıldızlılar toplamda 70 uzun pas yaptılar. Bu pasların ise 59'u savunma arkasına atılan derin paslar oldu. Türkiye toplamda 8 kez atak yönünü değiştiren uzun pas gerçekleştirirken, bunu ilk yarıda hiç yapmadı. 8 pasın tamamı ikinci yarıda yapıldı. Milli takım baskı altındayken, en fazla pas yapan oyuncu ise 35 pasla Hakan Çalhanoğlu oldu. Lüksemburg ilk maçta 124 top kaybı yaşarken, A Milli Takım'da ise bu sayı 123. Bu top kayıplarının 42'sini kendi sahasında yapan Ay-Yıldızlılar, 81 top kaybını ise rakip sahada yaptı. En çok top kaybeden oyuncular 14'er top kaybıyla Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder oldu. Bu 2 oyuncunun ardından en fazla top kaybı yapan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan'ın kaybettiği 13 topun 10'u uzun pastan, 3'ü ise kısa pastan meydana geldi. En fazla top kapan oyuncu ise 19 top kapmayla oynayan Dorukhan oldu.11 Haziran'da Lüksemburg ile deplasmanda oynanan mücadelede A Milli Takım toplamda 116 KM koştu. Lüksemburg ise 118 KM koştu. Lüksemburg 44 KM'lik mesafeyi savunmada koşarken, A Milli Takım ise 37 KM savunma koşusu yaptı. Milliler 42 KM hücumda koşarken, Lüksemburg'un hücum koşusu ise 36 KM. Milli Takım bu maçta topla 2.3 KM koşarken, Lüksemburg ise 1.9 KM koştu. Topsuz alandaki koşu mesafesi ise her iki takımda aynı: 38 KM. Karşılaşmada en çok mesafe kat eden oyuncu 12.6 KM ile Doğukan Sinik oldu. Lüksemburg'da ise Leandro Barreiro 12.1 KM mesafe kat ederek bu alanda takımının en çok tercih edilen oldu. Milli takım ilk maçta ortalama 6.34 KM hızla koşarken, Lüksemburg'un koşu hızı ise ortalama 6.43 KM olarak meydana geldi.Footovision verileri doğrultusunda A Milli Takım, ilk maçta özellikle sağ kanattan daha fazla geldi. Cengiz Ünder'in oynadığı bu bölge, yarın oynanacak olan karşılaşmada da millilerin dikkat çeken silahı olacak. Topla oynama yüzdesinde ilk maçta özellikle ikinci yarıda Lüksemburg önde olmasına karşın, milliler ikinci golü bularak skoru 2-0 yapmıştı. İki ekip arasında önemli bir güç farkı var. A Milli Takım, ev sahibi olma avantajını da kullanarak, ilk karşılaşmada rakibine göre geride kaldığı noktalarda bu kez en önemli taraf olmak istiyor.