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20 Eylül 2022 - 20:32

Milliler salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

SPOR
20 Eylül 2022 - 20:32
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Milliler salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 5. maçında Lüksemburg'u konuk edecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Milliler, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı. Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da yapacağı antrenmanla Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam edecek.

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