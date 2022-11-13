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13 Kasım 2022 - 15:21

Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk

Galatasaray'da son haftaların dikkat çeken isimlerinden biri olan Milot Rachica, Medipol Başakşehir'e tarihi bir fark attıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPOR
13 Kasım 2022 - 15:21
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Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk


Spor Toto Süper Lig'de haftaya damga vuran karşılaşmada Galatasaray konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanından sansasyonel bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray zorlu geçmesi beklenen mücadelede deplasmanda ligin bu sezonki en flaş ekiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.



Rachica Galatasaray Başakşehir galibiyeti

Yıldız isimden çarpıcı itiraf!

Medipol Başakşehir karşısında aldıkları farklı galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Milot Rachica, yaptığı açıklamlarda ;

' Başakşehir bu ligin en iyi takımlarından biri. Bizim açımızdan zorlu bir maç olmasını bekliyorduk. Mücadeleye çok iyi bir şekilde başlangıç yaptık ve golleri erkenden bulduk. Oyunumuz haftalardır iyi bir gelişim gösteriyor bunun farkındayız daha da iyi olmamız gerekiyor. Dünya Kupası arası bizim için çok iyi olacak. Kendimizi hem dinlendirmiş olacağız hem de lige çok daha iyi bir dönüş yapacağız. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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