Kim Kimdir
06 Temmuz 2022 - 23:33

Milyoner Erdem Yelmenoğlu kimdir?

Tv ekranlarının en çok izlenilen yarışmalarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı olarak katılan Erdem Yelmenoğlu, 6 Temmuz akşamı yayınlanan bölüme damgasını vurdu. Yarışmanın müdavim izleyicileri Erdem Yelmenoğlu'nu yakından tanımak için kim olduğuna dair araştırmalar yapmaya başladı.

Kim Kimdir
06 Temmuz 2022 - 23:33
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Milyoner Erdem Yelmenoğlu kimdir?
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının 6 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Erdem Yelmenoğlu isimli yarışmacı geceye damgasını vurdu. Yarışmada milyonluk soruya yaklaşan gencin kim olduğuna dair sorgulamalar yapılmaya başlandı.

Milyoner Erdem Yelmenoğlu kimdir

Milyoner Erdem Yelmenoğlu kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan ve karşısına çıkan tüm soruları doğru olarak yanıtlayan 19 Yaşındaki Erdem Yelmanoğlu, uzun aradan sonra milyonluk soruya yaklaşan yarışmacılardan birisi oldu. 400 binlik soruyu görebilen Erdem Yelmanoğlu'nun kim olduğu, nerede okuduğu yarışmanın müdavim izleyicileri tarafından sorgulanıyor.

Lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Erdem Yelmenoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin TL’lik soruyu gördü ve geceye damgasını vurdu.

Üsküdar Amerikan Lisesinin son sınıfında okuyan Erdem, yarışmaya katıldığı anda kendisini tanıtırken Amerika’da bir üniversiteden kabul aldığını belirtmişti. Yarışamda ikini barajı yüzde 50/50 jokeriyle geçen genç yarışmacı 200 Binlik soru için risk aldı ve doğru cevabı vererek geçmeyi başardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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