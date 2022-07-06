Milyoner Erdem Yelmenoğlu kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının 6 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Erdem Yelmenoğlu isimli yarışmacı geceye damgasını vurdu. Yarışmada milyonluk soruya yaklaşan gencin kim olduğuna dair sorgulamalar yapılmaya başlandı.Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan ve karşısına çıkan tüm soruları doğru olarak yanıtlayan 19 Yaşındaki Erdem Yelmanoğlu, uzun aradan sonra milyonluk soruya yaklaşan yarışmacılardan birisi oldu. 400 binlik soruyu görebilen Erdem Yelmanoğlu'nun kim olduğu, nerede okuduğu yarışmanın müdavim izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Erdem Yelmenoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin TL’lik soruyu gördü ve geceye damgasını vurdu. Üsküdar Amerikan Lisesinin son sınıfında okuyan Erdem, yarışmaya katıldığı anda kendisini tanıtırken Amerika’da bir üniversiteden kabul aldığını belirtmişti. Yarışamda ikini barajı yüzde 50/50 jokeriyle geçen genç yarışmacı 200 Binlik soru için risk aldı ve doğru cevabı vererek geçmeyi başardı.