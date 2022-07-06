ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının 6 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Erdem Yelmenoğlu isimli yarışmacı geceye damgasını vurdu. Yarışmada milyonluk soruya yaklaşan gencin kim olduğuna dair sorgulamalar yapılmaya başlandı.
Kim Kimdir
06 Temmuz 2022 - 23:33
Milyoner Erdem Yelmenoğlu kimdir?
Tv ekranlarının en çok izlenilen yarışmalarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı olarak katılan Erdem Yelmenoğlu, 6 Temmuz akşamı yayınlanan bölüme damgasını vurdu. Yarışmanın müdavim izleyicileri Erdem Yelmenoğlu'nu yakından tanımak için kim olduğuna dair araştırmalar yapmaya başladı.
Kim Kimdir
06 Temmuz 2022 - 23:33